"Думав, вони жартують": під Хмельницьким чоловіки жорстоко знущалися над інвалідом

Ілюстративне фото (колаж: Styler)

У постраждалого не знайшлося грошей, щоб розплатитися за алкоголь

Правоохоронці Хмельницької області затримали групу чоловіків, які майже добу знущалися над інвалідом за те, що у нього не знайшлося грошей, щоб розплатитися за алкоголь. Про це повідомляє ICTV.

"Говорять, ти візьми ще пачку сигарет і ще щось випити. Я сказав, що у мене немає грошей, на що вони обурено заявили – навіщо ти тоді взагалі сюди прийшов? Ми повинні тебе поїти?" - сказав постраждалий Ігор Зазюля.

Після цього, за словами чоловіка, почали знущатися над ним.

"Зв'язали руки, ноги і кинули в багажник. Вивезли в ліс. Прив'язали до дерева. Я думав, вони жартують. Після цього почали бити битою. Я зціпив зуби, але терпів. Після цього кинули назад у багажник і поїхали купувати алкоголь", - підкреслив він.

Однак і на цьому знущання чоловіків не припинилися. Його знову вивезли на місцеве сміттєзвалище. Там його знову почали бити, а після цього зґвалтували бейсбольною битою.

Як пізніше розповіла мати потерпілого, чоловік з дитинства хворів на епілепсію, і подібні удари битою міг просто не пережити.

Відео: у Хмельницькій області зґвалтували інваліда (Youtube-канал/Надзвичайні новини)

Нагадаємо, в одному з населених пунктів Кобеляцького району Полтавської області заарештували 34-річного педофіла, який поглумився над маленькою донькою співмешканки.

Як повідомлялося раніше, під Києвом поліція затримала 36-річного чоловіка, який хотів згвалтувати восьмирічну дівчинку на очах у її ж брата. Виявилося, що він був раніше судимий за крадіжку та грабежі.

Також нагадуємо, що в Броварах під Києвом двоє нелюдів зґвалтували 16-річну дівчину.

Як розповіла неповнолітня дівчина, ввечері візуально знайомий чоловік заманив її в квартиру. Там бідну закрили двоє чоловіків і ґвалтували її до ранку.

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