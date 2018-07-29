"Причини не розголошуються": у Росії помер відомий пропагандист Кремля

Фото: журналіст (antiko.org)

Причини трагедії не зазначаються

Сьогодні, 29 липня, стало відомо про загибель у Москві відомого пропагандиста Кремля Михайла Смирнова. Про це повідомляють російські ЗМІ.

Слід уточнити, що чоловікові на момент трагедії було 59 років. За цей час пропагандист зумів попрацювати в Делі і Мадрасі, після чого перейшов працювати в російський "Інтерфакс". Далі він керував головним випуском Російського агентства правової та судової інформації (РАПСІ).

Примітно, що причини трагедії не розголошуються. Замість цього журналісти лише висловлюють співчуття та слова підтримки рідним і близьким Смирнова.

Фото: Михайло Смирнов (facebook.com)

Нагадаємо, в п'ятницю, 27 липня, стало відомо про загибель бійця з Прибалтики Майка Роніна, який захищав Україну від окупантів з 2014 року. Про це повідомила військовослужбовець 54-ї окремої механізованої бригади Ксенія Пантелєєва.

Як повідомлялося раніше, в Калуші Івано-Франківської області раптово помер учасник Революції Гідності і боєць АТО в 2015-2016 роках Олег Ріжко. Про це на своїй Facebook-сторінці повідомив Іван Качмар. За словами Качмара, серце Ріжко зупинилося 20 липня. Причиною смерті 35-річного воїна стала раптова хвороба.

Також нагадаємо, в суботу, 5 травня, стало відомо про загибель відомого кремлівського пропагандиста Марата Мусіна. Про це повідомляє ТАСС.

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