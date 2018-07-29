"Причины не разглашаются": в России скончался известный пропагандист Кремля

Фото: журналист (antiko.org)

Причины трагедии не указываются

Сегодня, 29 июля, стало известно о гибели в Москве известного пропагандиста Кремля Михаила Смирнова. Об этом сообщают российские СМИ.

Следует уточнить, что мужчине на момент трагедии было 59 лет. За это время пропагандист сумел поработать в Дели и Мадрасе, после чего перешел работать в российский "Интерфакс". Далее он руководил главным выпуском Российского агентства правовой и судебной информации (РАПСИ).

Примечательно, что причины трагедии не разглашаются. Вместо этого журналисты лишь высказывают соболезнования и слова поддержки родным и близким Смирнова.

Фото: Михаил Смирнов (facebook.com)

Напомним, в пятницу, 27 июля, стало известно о гибели бойца с Прибалтики Майка Ронина, который защищал Украину от оккупантов с 2014 года. Об этом сообщила военнослужащая 54-й отдельной механизированной бригады Ксения Пантелеева.

Как сообщалось ранее, в Калуше Ивано-Франковской области внезапно умер участник Революции Достоинства и боец АТО в 2015-2016 годах Олег Рижко. Об этом на своей Facebook-странице сообщил Иван Качмар. По словам Качмара, сердце Рижко остановилось 20 июля. Причиной смерти 35-летнего воина стала внезапная болезнь.

Также напомним, в субботу, 5 мая, стало известно о гибели известного кремлевского пропагандиста Марата Мусина. Об этом сообщает ТАСС.

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