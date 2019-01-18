У Дніпрі зловмисник здійснив зухвале пограбувавання магазину

Колаж РБК-Україна

Проте втекти з місця злочину він не встиг

18 січня близько 3 години ночі на Січеславській Набережній, 31а, невідомий чоловік розбив вікно у будинку, де знаходився магазин техніки Comfy, з метою вкрасти техніку. Про подію повідомив Інформатор.

Грабіжник зламав металевий ролет на вході в магазин і почав складати в сумку одні з найдорожчих ноутбуків і фотоапарат. Загалом налічувалося 12 одиниць техніки.

Довести задумане до кінця грабіжнику не вдалося: коли він вибігав з магазину з сумкою, на набережній його затримали співробітники охоронної фірми. Чоловіка передали патрульним і слідчо-оперативній групі.

Фото: (informator.ua)

Серед особистих речей у грабіжника був виявлений травматичний пістолет та 11 набоїв до нього. До речі, в минулому році вже грабували цей магазин і зловмисник вибрав той же тип товару преміум-сегменту. Однак тоді йому вдалося втекти.

Нагадаємо, що у мережі обговорюють зухвалі пограбування іноземців в готелі "Україна". У повідомленні сказано, що грабіжники обчистили" громадянина Швеції в його відсутність. Викрали ноутбук, ключі від автомобіля та "кругленьку" суму грошей. Користувачі мережі дивуються, як можна провернути подібне при наявності серйозної охорони, персоналу та камер відеоспостереження.

До речі, нещодавно ювелірний магазин у Києві відсудив 25 млн гривень за пограбування при обшуку в 2014 році. Саме в таку суму був оцінений збиток при пограбуванні ювелірного магазину Graff.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що шахраї вкрали 3,5 мільйона у відвідувача київського кафе. Поки чоловік пив каву, він потрапив у поле зору кишенькових злодіїв, які вирішили його"обчистити".