"Дают наводки": в сети обсуждают дерзкие ограбления иностранцев в гостинице "Украина"

Коллаж РБК-Украина

Пользователи сети предполагают причастность администрации заведения

Вчера, 13 января, в столичной гостинице "Украина" произошло очередное ограбление иностранца, когда тот ненадолго покинул номер. Об этом собщает ресурс "Киев Оперативный" в Facebook.

В сообщении сказано, что грабители "обчистили" гражданина Швеции в его отсутствие. Похитили ноутбук, ключи от автомобиля и "кругленькую" сумму денег. Пользователи сети недоумевают, как можно провернуть подобное при наличии серьезной охраны, персонала и камер видеонаблюдения.

Скриншот поста: facebook.com/pg/KyivOperativ/

При чем этот случай не первый - в ноябре прошлого года подобным образом обокрали гражданина Саудовской Аравии. Преступники так и не были пойманы.

"Либо сам персонал, либо кого то пускают и закрывают на это глаза. Схема простая как угол дома. Странно только что этим вот "персоналом" никто не занялся. Видимо, процесс налаженный на всех этапах", - пишет Дмитрий Кухар.

"Администрация дает наводки и оповещает об отсутствии постояльца. Вот так и удается", - предполагает Константин Гаврилюк.

Им это удается, именно потому что есть видеонаблюдение и "персонал", - возмущается Алексей Артеменко.

Скриншот комментариев: facebook.com/pg/KyivOperativ/

Кстати, недавно ювелирный магазин в Киеве отсудил 25 млн гривен за ограбление при обыске в 2014 году.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что мошенники украли 3,5 миллиона у посетителя киевского кафе.

Ранее мы публиковали новость о том, что в Николаеве ограбили зал игровых автоматов и ранили работника заведения.