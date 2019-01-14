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"Дають наводки": у мережі обговорюють зухвалі пограбування іноземців в готелі "Україна"

STYLERЖиття    14.01.2019 - 08:58
"Дають наводки": у мережі обговорюють зухвалі пограбування іноземців в готелі "Україна"
Колаж РБК-Україна

Користувачі мережі припускають причетність адміністрації закладу

Вчора, 13 січня, у столичному готелі "Україна" відбулося чергове пограбування іноземця, коли той ненадовго залишив номер. Про це повідомляє ресурс "Київ Оперативний" у Facebook.

У повідомленні сказано, що грабіжники "обчистили" громадянина Швеції в його відсутність. Викрали ноутбук, ключі від автомобіля та "кругленьку" суму грошей. Користувачі мережі дивуються, як можна провернути подібне при наявності серйозної охорони, персоналу та камер відеоспостереження.

&quot;Дають наводки&quot;: у мережі обговорюють зухвалі пограбування іноземців в готелі &quot;Україна&quot;

Скріншот поста: facebook.com/pg/KyivOperativ/

При чому цей випадок не перший - у листопаді минулого року подібним чином обікрали громадянина Саудівської Аравії. Злочинці так і не були спіймані.

"Або сам персонал, або когось пускають і закривають на це очі. Схема проста як кут будинку. Дивно тільки що цим ось "персоналом" ніхто не зайнявся. Мабуть, процес налагоджений на всіх етапах", - пише Дмитро Кухар.

"Адміністрація дає наводки і сповіщає про відсутність постояльця. Ось так і вдається", - припускає Костянтин Гаврилюк.

Їм це вдається, саме тому що є відеоспостереження і "персонал", - обурюється Олексій Артеменко.

&quot;Дають наводки&quot;: у мережі обговорюють зухвалі пограбування іноземців в готелі &quot;Україна&quot;

Скріншот коментарів: facebook.com/pg/KyivOperativ/

До речі, нещодавно ювелірний магазин у Києві відсудив 25 млн гривень за пограбування при обшуку в 2014 році.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що шахраї вкрали 3,5 мільйона у відвідувача київського кафе.

Раніше ми публікували новину про те, що у Миколаєві пограбували зал ігрових автоматів і поранили працівника закладу.

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