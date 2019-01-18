В Днепре злоумышленник совершил дерзкое ограбление магазина

Коллаж РБК-Украина

Однако сбежать с места преступления он не успел

18 января около 3 часов ночи на Сичеславской Набережной, 31а, неизвестный мужчина разбил окно в здании, где находился магазин техники Comfy, с целью украсть технику. О происшествии сообщил Информатор.

Грабитель сломал металлический роллет на входе в магазин и начал складывать в сумку одни из самых дорогих ноутбуков и фотоаппарат. В общем насчитывалось 12 единиц техники.

Довести задуманное до конца грабителю не удалось: когда он выбегал из магазина с сумкой, на набережной его задержали сотрудники охранной фирмы. Мужчину передали патрульным и следственно-оперативной группе.

Фото: (informator.ua)

Среди личных вещей у грабителя был обнаружен травматический пистолет и 11 патронов к нему. К слову, в прошлом году уже грабили этот магазин и злоумышленник выбрал тот же тип товара премиум-сегмента. Однако тогда ему удалось скрыться.

Напомним, что в сети обсуждают дерзкие ограбления иностранцев в гостинице "Украина". В сообщении сказано, что грабители "обчистили" гражданина Швеции в его отсутствие. Похитили ноутбук, ключи от автомобиля и "кругленькую" сумму денег. Пользователи сети недоумевают, как можно провернуть подобное при наличии серьезной охраны, персонала и камер видеонаблюдения.

Кстати, недавно ювелирный магазин в Киеве отсудил 25 млн гривен за ограбление при обыске в 2014 году. Именно в такую сумму был оценен ущерб при ограблении ювелирного магазина Graff.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что мошенники украли 3,5 миллиона у посетителя киевского кафе. Пока мужчина пил кофе, он попал в поле зрения карманников, которые решили его "обчистить".