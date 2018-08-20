"Вживали заходів щодо припинення вогню противника": біля Авдіївки загинув 21-річний боєць (фото)

Колаж РБК-Україна

Військовий загинув у бою з противником

18 серпня у зоні бойових дій на Донбасі загинув 92-ї окремої механізованої бригади, командир кулеметного відділення Владислав Бондаренко. Про це повідомила прес-секретар прес-центру Об'єднаних сил Вікторія Данильчук.

Військовий загинув у бою поблизу Авддевки.

"Ввечері (18 серпня) противник знову відкрив вогонь по захисникам Авдіївки. Чергові вогневі засоби вживали заходів щодо припинення вогню противника. Під час бою, на жаль, загинув командир кулеметного відділення Володимир Бондаренко", - заявила вона.

Фото: Загиблий Владислав Бондаренко (obozrevatel.com)

Згодом волонтер Святослав Смук уточнив, що ім'я загиблого - Владислав, а в прес-центрі помилилися.

Скріншот поста (facebook.com/sviatoslav.smuk)

Пізніше стало відомо, що загиблому бійцеві виповнився 21 рік – він був 1997 р. н.

Відео: Ситуація на Донбасі (youtube.com/Військове телебачення України)

Раніше в районі проведення операції Об'єднаних сил (ООС) на Донбасі у суботу, 18 серпня загинув один український військовослужбовець. Ще один був поранений.

Ще ми повідомляли про те, що у Лисичанську провели в останню путь бійця з позивним "Шубін".

А також про те, що у мережі розповіли про загибель морпеха на Донбасі.

Герої, що загинули в липні 2018