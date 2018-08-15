"Вечная память": в сети рассказали о гибели морпеха на Донбассе

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Трагедия произошла во время выполнения боевого задания

На территории проведения Операции Объединенных сил трагически погиб украинский военнослужащий Балахчи Федор Федорович. Об этом сообщает пресс-служба ВМС ВС Украины на своей странице в Facebook.

"В районе выполнения боевых задач по защите независимости и территориальной целостности Украины на территории Донецкой и Луганской областей погиб наш боевой побратим – морской пехотинец старший матрос Балахчи Федор Федорович, отдав свою жизнь за Родину", - говорится в сообщении.

Фото: скриншот поста (facebook.com/navy.mil.gov.ua)

Более того, военнослужащие высказали свои соболезнования родным и близким героя, также как и пользователи сети.

"Царство небесное. Пусть за каждого нашего Господь заберет три вражеские жизни", - сказал пользователь Андрей Яворовский.

"Светлая память", - подчеркнула юзер Галина Мосейченок.

Фото: скриншот комментариев (facebook.com/navy.mil.gov.ua)

Напомним, в среду, 8 августа в зоне ООС погиб военнослужащий 24-ой отдельной механизированной бригады Дмитрий Украинский с позывным "Шубин". Об этом сообщил Святослав Смук на своей странице в социальной сети.

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