"Вічна пам'ять": в мережі розповіли про загибель морпіха на Донбасі

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Трагедія сталася під час виконання бойового завдання

На території проведення Операції Об'єднаних сил трагічно загинув український військовослужбовець Балахчи Федір Федорович. Про це повідомляє прес-служба ВМС ЗС України на своїй сторінці в Facebook.

"В районі виконання бойових завдань по захисту незалежності і територіальної цілісності України на території Донецької та Луганської областей, загинув наш бойовий побратим – морський піхотинець, старший матрос Балахчі Федір Федорович, віддавши своє життя за Батьківщину", - йдеться в повідомленні.

Фото: скріншот поста (facebook.com/navy.mil.gov.ua)

Більш того, військовослужбовці висловили свої співчуття рідним і близьким героя, також як і користувачі мережі.

"Царство небесне. Нехай за кожного нашого Господь забере три ворожі життя", - сказав користувач Андрій Яворівський.

"Світла пам'ять", - підкреслила юзер Галина Мосейченок.

Фото: скріншот коментарів (facebook.com/navy.mil.gov.ua)

Нагадаємо, в середу, 8 серпня у зоні ООС загинув військовослужбовець 24-ї окремої механізованої бригади Дмитро Український з позивним "Шубін". Про це повідомив Святослав Смук на своїй сторінці в соціальній мережі.

Раніше ми писали, що у мережі розповіли історію військового санінструктора.

А також ми повідомляли про те, що на Донбасі під час обстрілу загинув 26-річний боєць ЗСУ.

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