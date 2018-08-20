"Принимали меры по прекращению огня противника": возле Авдеевки погиб 21-летний боец (фото)

Коллаж РБК-Украина

Военный погиб в бою с противником

18 августа в зоне боевых действий на Донбассе погиб 92-й отдельной механизированной бригады, командир пулеметного отделения Владислав Бондаренко. Об этом сообщила пресс-секретарь пресс-центра Объединенных сил Виктория Данильчук.

Военный погиб в бою вблизи Авддевки.

"Вечером (18 августа) противник снова открыл огонь по защитникам Авдеевки. Очередные огневые средства принимали меры по прекращению огня противника. Во время боя, к сожалению, погиб командир пулеметного отделения Владимир Бондаренко", - заявила она.

Фото: Погибший Владислав Бондаренко (obozrevatel.com)

Впоследствии волонтер Святослав Смук уточнил, что имя погибшего - Владислав, а в пресс-центре ошиблись.

Скриншот поста (facebook.com/sviatoslav.smuk)

Позже стало известно, что погибшему бойцу исполнился 21 год – он был 1997 г. р.

Видео: Ситуация на Донбассе (youtube.com/Військове телебачення України)

Ранее в районе проведения операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе в субботу, 18 августа погиб один украинский военнослужащий. Еще один был ранен.

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