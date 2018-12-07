Чіплявся до дітей: в Харкові неадекват отримав по заслугах (відео)

Колаж РБК-Україна

Поведінка чоловіка розлютила користувачів соціальних мереж

У Харкові неадекватний чоловік чіплявся до дітей і побив маму одного з хлопців, але отримав по заслугах. Відео з місця події опубліковано в Instagram-акаунті "Ху*вая Салтовка".

Зазначається, що інцидент стався на вулиці Краснодарській, яка пов'язує район Старої Салтівки з важкодоступними мікрорайонами Східної Салтівки.

"Цей неадекват почав чіплятися до дітей на вулиці Краснодарській біля будинку 171-В, коли ті поверталися ввечері з тренування. Один з хлопців подзвонив мамі і вона вибігла на допомогу. Під час розборок неадекват кілька разів ударив дівчину. У підсумку парнішу пов'язали сусіди і тато одного з дітей. Зараз він знаходиться в райвідділі", - йдеться в пості.

Цей неадекват почав чіплятися до дітей на вул. Краснодарської біля будинку 171-В, коли ті поверталися ввечері з тренування. Один з хлопців подзвонив мамі і вона вибігла на допомогу. Під час розборок неадекват кілька разів ударив дівчину. У підсумку парнишу пов'язали сусіди і тато одного з дітей. Зараз він знаходиться в райвідділі Відео ХССалтівка Опубліковано Харків 1654 Четвер, 6 грудня 2018 р.

Відео: Facebook/kharkiv1654

Інцидент розлютив користувачів соціальних мереж. Юзери називають цього неадеквата "твариною" і пишуть, що "бояришнік робить свою справу".

"На сьогоднішній момент, в ідеалі, - самосуд. А потім телефонувати в поліцію. Говорити, що так і було. Поки ловили - впав з гірки. І рука відірвалася", - написав один користувач.

Скріншот (instagram.com/h_saltovka)

"Я була в такому ж положенні. У дитинстві. Добре, що є небайдужі люди. Мені вони теж допомогли. Обов'язково потрібно вчити дітей просити про допомогу! Це завдання батьків. Вчити кричати і давати відсіч", - розповіла мешканка Харкова.

Скріншот (instagram.com/h_saltovka)

"Треба було скотчем прив'язати до дерева", - прокоментував інший юзер.

Раніше ми писали про те, що під Харковом чоловік через незамкнені кватирку проник в квартиру пенсіонерки, розбудив і почав погрожувати сокирою, після чого відібрав всі заощадження, що знайшов.

Також повідомлялося, що в Бердянську банда підлітків після побиття однолітків оголосила полювання на бездомних.

Відео: РБК-Україна