Приставал к детям: в Харькове неадекват получил по заслугам (видео)

Коллаж РБК-Украина

Поведение мужчины разозлило пользователей социальных сетей

В Харькове неадекватный мужчина приставал к детям и избил маму одного из ребят, но получил по заслугам. Видео с места происшествия опубликовано в Instagram-аккаунте "Ху*вая Салтовка".

Отмечается, что инцидент произошел на улице Краснодарской, которая связывает район Старой Салтовки с труднодоступными микрорайонами Восточной Салтовки.

"Данный неадекват начал приставать к детям на улице Краснодарской возле дома 171-В, когда те возвращались вечером с тренировки. Один из ребят позвонил маме и она выбежала на помощь. Во время разборок неадекват несколько раз ударил девушку. В итоге парнишу повязали соседи и папа одного из детей. Сейчас он находится в райотделе", - говорится в посте.

Данный неадекват начал приставать к детям на ул. Краснодарской возле дома 171-В, когда те возвращались вечером с тренировки. Один из ребят позвонил маме и она выбежала на помощь. Во время разборок неадекват несколько раз ударил девушку. В итоге парнишу повязали соседи и папа одного из детей. Сейчас он находится в райотделе Видео ХССалтовка Опубліковано Харьков 1654 Четвер, 6 грудня 2018 р.

Видео: Facebook/kharkiv1654

Инцидент взбесил пользователей социальных сетей. Юзеры называют этого неадеквата "животным" и пишут, что "боярышник делает свое дело".

"На сегодняшний момент, в идеале, - самосуд. А потом звонить в полицию. Говорить, что так и было. Пока ловили - упал с горки. И рука оторвалась", - написал один пользователь.

Скриншот (instagram.com/h_saltovka)

"Я была в таком же положении. В детстве. Хорошо, что есть неравнодушные люди. Мне они тоже помогли. Обязательно нужно учить детей просить о помощи! Это задача родителей. Учить кричать и давать отпор", - рассказала жительница Харькова.

Скриншот (instagram.com/h_saltovka)

"Надо было скотчем привязать к дереву", - прокомментировал другой юзер.

Ранее мы писали о том, что под Харьковом мужчина через незапертую форточку проник в квартиру пенсионерки, разбудил и начал угрожать топором, после чего отобрал все сбережения, что нашел.

Также сообщалось, что в Бердянске банда подростков после избиения сверстников объявила охоту на бездомных.

Видео: РБК-Украина