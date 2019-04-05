Притягують небезпеку: з якими знаками Зодіаку варто бути напоготові

Найнебезпечніші знаки Зодіаку не тільки люблять ризикувати і не рахуватися із небезпекою самі, але і розпалити в інших подібний азарт. Іноді це може призвести до вчинення сумнівних дій, а до порушників закону ані зірки, ані Феміда не прихильні.

Астрологи виділили знаки Зодіаку, про яких можна сказати - їм "сам чорт не брат".

Овен

Тим, хто народилися під сузір'ям Овна, нудно без пригод. Представники цього знака Зодіаку люблять ризикувати і грати на межі фолу. Також Овни не уникають бійки і не схильні довго думати про наслідки. Їх життєве кредо - боротися за своє право порушувати правила. Водночас імпульсивність і відчайдушність Овнів додає їм свого шарму, який притягує до них інших людей (як у приказці про метелика, що летить на вогонь).

Діва

Представники цього знака Зодіаку здатні своїм смиренним виглядом ввести вас в оману, хоча Діви тим часом просто тихо і копітко можуть обмірковувати зухвалі плани. Апетити у них чималенькі, і якщо Діви мають намір здійснити якийсь злочинний задум, то грають по-крупному. Так що ці природжені аналітики здатні дивувати простаків.

Телець

Тельці ламають перешкоди на своєму шляху і завдяки напору й упертості здатні домагатися бажаного, навіть коли це зачіпає інтереси інших людей. Тим, хто народилися під сузір'ям Тельця, притаманна ревнивість і прагнення володіти бажаним єдиноправно. А за своє представники цього знаку Зодіаку стоятимуть міцно, і горе чекає нахаб, котрі зазіхнули на власність Тельців. Зірки "подарували" їм звичку шукати легкий вихід із ситуацій, і побоювання переступити закон не завжди можуть утримати Тельців від не зовсім законних вчинків.

Ілюстративне фото: Телець (pixabay / darkmoon1968)

Стрілець

Народжені під сузір'ям Стрільців не терплять, коли їм щось нав'язують. Зухвалі і незалежні, представники цього знака Зодіаку не терплять контроль, а закони нерідко так і розглядають. Вони вперті, імпульсивні та не рахуються з людьми, які намагаються їх напоумити. У той же час лідерські якості Стрільців притягують до них людей, які звикли покладатися на твердість і стійкість позицій.

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