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Визнано підробкою: всесвітньо відомі артефакти виявилися не дійсними

STYLERЖиття    28.10.2018 - 21:50
Фото: "Кумранські рукописи" (esoreiter.ru)
Фото: "Кумранські рукописи" (esoreiter.ru)

Вашингтонський Музей Біблії кілька днів тому прибрав зі своєї колекції п'ять експонатів

Нещодавно німецькі вчені визнали всесвітньо відомі "Кумранські рукописи" це справжня пiдробка. Про це повідомляє російський сайт "Esoreiter".

У джерелі відзначається, що Вашингтонський Музей Біблії кілька днів тому прибрав зі своєї колекції п'ять експонатів, які раніше вважалися дуже цінними. Вони були нібито дуже давніми історичними артефактами.

Перед відкриттям музею, який спонсорує євангеліст-мільярдер вибухнув справжній скандал. Варто відзначити, що в музеї зберігається набагато більше фрагментів "Кумранських рукописів", ніж видалили – шістнадцять. Поки що визнані підробками всього п'ять, тим не менш, у вчених є сумніви і щодо решти фрагментів.

Нагадаємо, "Кумранські рукописи", вони ще відомі, як "Сувої Мертвого моря", стали знаходити з 1947 року в печерах Іудейської пустелі. В них містяться древні апокрифи, такі, як, наприклад текст Тори, що відносяться до епохи, так званого, Другого храму. Всі вони виготовлені з пергаменту, справжність віку якого, можна з легкістю перевірити радіовуглецевим аналізом.

Визнано підробкою: всесвітньо відомі артефакти виявилися не дійсними

Фото: "Кумранські рукописи" (esoreiter.ru)

Варто врахувати, що історичні рукописи сьогодні оцінюють у мільйони доларів і від бажаючих їх придбати немає відбою, як серед національних музеїв, так і серед приватних колекціонерів, шахраї стали використовувати шматки шкіри якраз того далекого періоду, і стали покривати їх свіжими написами на древньому івриті або арамейською мовою.

На думку вчених, у приватних колекціях знаходиться чимало підробок, оскільки в даному випадку якісний аналіз і перевірка артефактів з боку самих кращих фахівців найчастіше не проводяться.

Нагадаємо, що раніше археологи виявили 750-річні язичницькі обереги.

До речі, раніше ми повідомляли про те, що студент у Дніпропетровській області знайшов унікального кам'яного ідола.

А також ми розповідали про те, що історики виявили унікальний підземний храм-усипальницю.

Відео: РБК-Україна

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