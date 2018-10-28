ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Выборы Президента 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы

Признаны подделкой: всемирно известные артефакты оказались не настоящими

STYLERЖизнь    28.10.2018 - 21:50
Фото: "Кумранские рукописи" (esoreiter.ru)
Фото: "Кумранские рукописи" (esoreiter.ru)

Вашингтонский Музей Библии несколько дней назад убрал из своей коллекции пять экспонатов

Недавно немецкие ученые признали всемирно известные "Кумранские рукописи" самой настоящей подделкой. Об этом сообщает российский сайт "Esoreiter".

В источнике отмечается, что Вашингтонский Музей Библии несколько дней назад убрал из своей коллекции пять экспонатов, которые раньше считались очень ценными. Они были якобы очень древними историческими артефактами.

Накануне открытия музея, который спонсирует евангелист-миллиардер разразился настоящий скандал. Стоит отметить, что в музее хранится намного больше фрагментов "Кумранских рукописей", чем удалили – шестнадцать. Пока что подделками признаны всего пять, тем не менее, у ученых есть сомнения и по поводу остальных фрагментов.

Напомним, "Кумранские рукописи", они еще известны, как "Свитки Мертвого моря", стали находить с 1947 года в пещерах Иудейской пустыни. В них содержатся древние апокрифы, такие, как, например текст Торы, относящиеся к эпохе, так называемого, Второго храма. Все они изготовлены из пергамента, подлинность возраста которого, можно с легкостью проверить радиоуглеродным анализом.

Признаны подделкой: всемирно известные артефакты оказались не настоящими

Фото: "Кумранские рукописи" (esoreiter.ru)

Стоит учесть, что исторические рукописи сегодня оценивают в миллионы долларов и от желающих их приобрести нет отбоя, как среди национальных музеев, так и  среди частных коллекционеров, мошенники стали использовать куски кожи как раз того далекого периода, и стали покрывать их свежими надписями на древнем иврите или арамейском языке.

По мнению ученых, в частных коллекциях находится немало подделок, поскольку в данном случае качественный анализ и проверка артефактов со стороны самых лучших специалистов чаще всего не проводятся.

Напомним, что ранее археологи обнаружили 750-летние языческие обереги.

Кстати, ранее мы сообщали о том, что студент в Днепропетровской области нашел уникального каменного идола.

А также мы рассказывали о том, что историки обнаружили уникальный подземный храм-усыпальницу.

Видео: РБК-Украина

Новости Украины музейэкспонатартефакт
Новости партнеров
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь