Продукти, які зміцнюють імунітет: є на кожній кухні

Підвищення імунітету організму в розпал пандемії коронавірусу залишається актуальним питанням. В кінці весни та початку літа українцям вже стали доступні свіжі овочі та фрукти, які значно можуть підтримати організм.

Відомий дієтолог Кавіта Девган розповіла, що для зміцнення імунітету можна використовувати також і продукти, які є на будь-якій кухні. Вона дала кілька порад про те, як підвищити опірність організму і зробити його більш стійким проти вірусів, пише "Жіночий світ".

Самий корисний і простий напій, який винайшли в Індії, це золоте молоко. Він готується зі звичайного молока та куркуми. Куркума багата антиоксидантами та має потужну протизапальну дію. Такий напій допоможе впоратися з бактеріальними та вірусними інфекціями. Також можна додати в такий напій щіпку чорного перцю. У ньому міститься речовина піперин, яка допомагає куркумі засвоїтися в організмі та володіє антибактеріальними властивостями. Для більш вишуканого смаку в молоко можна додати ложку меду.

Якщо такий напій не припаде до смаку, то можна обмежитись тим, що збільшити пропорції спецій при приготуванні їжі. Більшість трав і приправ мають імуномодулювальну дію, збільшують метаболізм і навіть допомагають схуднути.

Як розповіла Девган, є ще один напій, який чудово зміцнює імунітет і справляється з жагою під час літньої спеки. Це звичайна вода з лимоном. Лимон в будь-якій формі допомагає зміцнити імунітет завдяки великій кількості вітаміну С. Також він дуже ефективний при застудах. Лимонна вода допомагає посилити метаболізм і дуже корисно випивати склянку теплої води з лимоном рано вранці.

Крім того, на кожній кухні є гвоздика. Ця спеція допомагає прочищати дихальні шляхи та має антиоксидантні властивості.

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