Продукты, которые укрепляют иммунитет: есть на каждой кухне

Повышение иммунитета организма в разгар пандемии коронавируса остается актуальным вопросом. В конце весны и начале лета украинцам уже стали доступные свежие овощи и фрукты, которые значительно могут поддержать организм.

Известный диетолог Кавита Девган рассказала, что для укрепления иммунитета можно использовать также и продукты, которые есть на любой кухне. Она дала несколько советов о том, как повысить сопротивляемость организма и сделать его более устойчивым против вирусов, пишет "Женский мир".

Самый полезный и простой напиток, который изобрели в Индии, это золотое молоко. Он готовится из обычного молока и куркумы. Куркума богата антиоксидантами и имеет мощное противовоспалительное действие. Такой напиток поможет справиться с бактериальными и вирусными инфекциями. Также можно добавить в такой напиток щепотку черного перца. В нем содержится вещество пиперин, которое помогает куркуме усвоиться в организме и обладает антибактериальными свойствами. Для более изысканного вкуса в молоко можно добавить ложку меда.

Если такой напиток придется не по вкусу, то можно ограничится тем, что увеличить пропорции специи при приготовлении пищи. Большинство трав и приправ имеют иммуномодулирующее действие, увеличивают метаболизм и даже помогают похудеть.

Как рассказала Девган, есть еще один напиток, который прекрасно укрепляет иммунитет и справляется с жаждой во время летней жары. Это обычная вода с лимоном. Лимон в любой форме помогает укрепить иммунитет благодаря большому количеству витамина С. Также он очень эффективен при простудах. Лимонная вода помогает усилить метаболизм и очень полезно выпивать стакан теплой воды с лимоном рано утром.

Кроме того, на каждой кухне есть гвоздика. Эта специя помогает прочищать дыхательные пути и обладает антиоксидантными свойствами.

Напомним, ранее мы писали о том, что специалисты назвали продукты, которые должны быть в рационе у всех людей старше 40 лет.

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