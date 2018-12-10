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"Просто ходила по трасі": у Києві шукають родичів жінки (фото)

STYLERЖиття    10.12.2018 - 10:31
"Просто ходила по трасі": у Києві шукають родичів жінки (фото)
Колаж РБК-Україна

Пенсіонерка бродила по Одеській трасі біля села Гатне

У Києві шукають родичів пенсіонерки, яка не пам'ятає, де вона живе. Як йдеться в пості спільноти "Київ Оперативний" на Facebook, жінка просто ходила по трасі в селі Гатне.

Наголошується, що пенсіонерка пам'ятає лише те, що її звуть Марія. Більше нічого розповісти про себе жінка, на жаль, не змогла.

&quot;Просто ходила по трасі&quot;: у Києві шукають родичів жінки (фото)

Зникла бабуся (фото: facebook.com/KyivOperativ)

"Увага! Пошук родичів! У Гатному, біля заправки ОККО, на Одеській трасі, була знайдена бабуся. Просто ходила по трасі. Не пам'ятає де живе. Каже, що звуть Марія", - йдеться в повідомленні.

&quot;Просто ходила по трасі&quot;: у Києві шукають родичів жінки (фото)

Зникла бабуся (фото: facebook.com/KyivOperativ)

Зараз вона перебуває в лікарні міста Боярка.

"Просимо звернути увагу жителів найближчих сіл (Чабани, Хотів, Новосілки, Гатне). Може, хто знає бабусю", - звернулися активісти до небайдужих людей.

Один з юзерів написав, що ця бабуся живе в районі ТРЦ "Магелан" та "постійно в "Ашані" вечорами сидить". Але ця інформація не підтвердилася. Мабуть, користувач переплутав Марію з пенсіонеркою-героїнею соцмереж, яка протягом 12 років приходить в супермаркет, щоб почитати книгу.

30 листопада ми писали про те, що у Києві зникла 76-річна жінка.

Нагадаємо, у столиці донині шукають вихованця дитячого будинку, який самовільно залишив місце проживання.

Відео: РБК-Україна

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