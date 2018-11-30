Помогите найти: в Киеве пропала 76-летняя женщина

Фото: Коллаж РБК-Украина

Сообщается, что пропавшая вышла на улицу и не вернулась обратно

29 ноября, в четверг из дома, что находится по проспекту Героев Сталинграда, вышла и не вернулась домой Заноза Анна Ильинична. Об этом сообщает Киев Оперативный в Facebook.

"Помогите найти человека! 29 ноября 2018 года из дома по пр. Героев Сталинграда вышла и не вернулась Заноза Анна Ильинична. Возраст – 76 лет. Волосы седые, глаза зеленые. Была одета в темно-синий пуховик, розовую вязаную шапочку, черные полусапожки", - указано в сообществе.

Фото: (facebook.com/KyivOperativ)

Отмечается, что женщина является инсулиновозависимым диабетиком, поэтому найти ее нужно как можно скорее. Тех, кто видел Анну Ильиничну, просят сообщить о пропавшей по телефону 063-179-65-02 или 099 753-18-43.

Скриншот поста: (facebook.com/KyivOperativ)

Напомним, что под Киевом ищут 14-летнего подростка. К публикации была прикреплена фотография сбежавшего Владислава Булаха.

Мы писали, что в Киеве более полугода ищут пропавшую девушку.

Ранее мы сообщали, что в Киеве мужчина выкрал трех несовершеннолетних детей.

Видео: (video.rbc.ua)