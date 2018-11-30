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Допоможіть знайти: у Києві зникла 76-річна жінка

STYLERЖиття    30.11.2018 - 14:21
Допоможіть знайти: у Києві зникла 76-річна жінка
Фото: Колаж РБК-Україна

Повідомляється, що зникла вийшла на вулицю і не повернулася назад

29 листопада, в четвер з будинку, що знаходиться по проспекту Героїв Сталінграда, вийшла і не повернулася додому Заноза Ганна Іллівна. Про це повідомляє Київ Оперативний у Facebook.

"Допоможіть знайти людину! 29 листопада 2018 року з будинку по пр. Героїв Сталінграда вийшла і не повернулася Заноза Ганна Іллівна. Вік – 76 років. Волосся сиве, очі зелені. Була одягнена у темно-синій пуховик, рожеву в'язану шапочку, чорні чоботи", - зазначено у співтоваристві.

Ð¡Ð2ÑÑ'Ð»ÐÐ½Ð° Ð2ÑÐ ÐšÐÐµÐ2 ÐžÐ¿ÐµÑÐ°Ñ'ÐÐ2Ð½ÑÐ1.Фото: (facebook.com/KyivOperativ)

Відзначається, що жінка є инсулінозалежним діабетиком, тому знайти її потрібно якомога швидше. Тих, хто бачив Ганну Іллівну, просять повідомити про зниклу по телефону 063-179-65-02 або 099 753-18-43.

Допоможіть знайти: у Києві зникла 76-річна жінкаСкріншот поста: (facebook.com/KyivOperativ)

Нагадаємо, що під Києвом шукають 14-річного підлітка. До публікації була прикріплена фотографія Владислава Булаха.

Ми писали, що у Києві понад півроку шукають зниклу дівчину.

Раніше ми повідомляли, що у Києві чоловік викрав трьох неповнолітніх дітей.

Відео: (video.rbc.ua)

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