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"Просто ходила по трассе": в Киеве ищут родственников женщины (фото)

STYLERЖизнь    10.12.2018 - 10:31
"Просто ходила по трассе": в Киеве ищут родственников женщины (фото)
Коллаж РБК-Украина

Пенсионерка бродила по Одесской трассе возле села Гатное

В Киеве ищут родственников пенсионерки, которая не помнит, где она живет. Как говорится в посте сообщества "Киев Оперативный" на Facebook, женщина просто ходила по трассе в селе Гатное.

Отмечается, что пенсионерка помнит лишь то, что ее зовут Мария. Больше ничего рассказать о себе женщина, к сожалению, не смогла.

&quot;Просто ходила по трассе&quot;: в Киеве ищут родственников женщины (фото)

Пропавшая старушка (фото: facebook.com/KyivOperativ)

"Внимание! Поиск родственников! В Гатном, у заправки ОККО, на Одесской трассе, была найдена бабуля. Просто ходила по трассе. Не помнит где живет. Говорит, что зовут Мария", - говорится в сообщении.

&quot;Просто ходила по трассе&quot;: в Киеве ищут родственников женщины (фото)

Пропавшая старушка (фото: facebook.com/KyivOperativ)

Сейчас она находится в больнице города Боярка.

"Просим обратить внимание жителей ближайших сел (Чабаны, Хотов, Новоселки, Гатное). Может, кто знает бабулю", - обратились активисты к неравнодушным людям.

Один из юзеров написал, что эта бабушка живет в районе ТРЦ "Магелан" и "постоянно в "Ашане" по вечерам сидит". Но эта информация не подтвердилась. Видимо, пользователь перепутал Марию с пенсионеркой-героиней соцсетей, которая на протяжении 12 лет приходит в супермаркет, чтобы почитать книгу.

30 ноября мы писали о том, что в Киеве пропала 76-летняя женщина.

Напомним, в столице по сей день ищут воспитанника детского дома, который самовольно покинул место жительства.

Видео: РБК-Украина

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