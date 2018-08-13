"Просто грав з м'ячем": конфлікт жінки з дитиною обурив мережу (відео)

Ілюстративне фото (колаж: Styler)

Винуватицю звинуватили в "совковому менталітеті"

У мережі вибухнув справжній скандал через відео, на якому жінка вичитує і ображає чужу дитину. Його опублікувала мешканка Житомира Антоніна Горошко на своїй сторінці в Facebook.

Так, всього за кілька днів ролик переглянули майже 100 тисяч осіб. При цьому деякі користувачі впевнені, що винні дві людини – жінка, яка знімала це на відео, а також сама агресивна винуватиця.

Відео: жінка напала на дитину (facebook.com/agorosko)

У той же час інші користувачі впевнені, що дитина вела себе правильно, оскільки захищалася від агресивних нападок.

"Їй видно було нудно, вирішила познущатися над дитиною. Шок. Як можна себе так поводити", - сказала користувач Світлана Шарова.

"У жінки явно не все добре з головою", - сказала юзер Катруся Катруся.

"Це повинні побачити батьки хлопчика. А чому ви знімали і не заступилися за дитину, коли ця неврівноважена початку на нього руку піднімати?", - поцікавилася Катя Симон.

Фото: скріншот коментарів (facebook.com/agorosko)

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