"Просто играл с мячом": конфликт женщины с ребенком возмутил сеть (видео)

Иллюстративное фото (коллаж: Styler)

Виновницу обвинили в "совковом менталитете"

В сети разразился настоящий скандал из-за видео, на котором женщина вычитывает и оскорбляет чужого ребенка. Его опубликовала жительница Житомира Антонина Горошко на своей странице в Facebook.

Так, всего за пару дней ролик просмотрели почти 100 тысяч человек. При этом некоторые пользователи уверены, что виноваты два человека – женщина, которая снимала это на видео, а также сама агрессивная виновница.

Видео: женщина напала на ребенка (facebook.com/agorosko)

В то же время другие пользователи уверены, что ребенок вел себя правильно, поскольку он защищался от агрессивных нападок.

"Ей видно дома было скучно, решила над ребенком поиздеваться. Шок. Как можно себя так вести", - сказала пользователь Светлана Шарова.

"У женщины явно не все хорошо с головой", - сказала юзер Катруся Катруся.

"Это должны увидеть родители мальчика. А почему вы снимали и не вступились за ребенка, когда эта неуравновешенная начала на него руку поднимать?", - поинтересовалась Катя Симон.

Фото: скриншот комментариев (facebook.com/agorosko)

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