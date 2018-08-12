"С локтя в лицо": в центре Одессы мужчина "под веществами" избивал женщин, одна из них - беременная

Фото: Мужчина, избивший женщин в Одессе (facebook.com/oksa.sadychenko)

Сообщается, что никто из очевидцев избиения не отреагировал и не помог пострадавшим

В самом центре Одессы неадекватный мужчина, находившийся под воздействием наркотических веществ, избивал женщин. Всего пострадали семь одесситок, в числе которых была и беременная девушка. Об инциденте сообщила жительница приморского города Оксана Садыченко. Соответствующую информацию она опубликовала на своей странице в соцсети Facebook.

Так, в публикации девушка написала, что на нее напали в самом центре Одессы на пересечении улиц Ришельевской и Малой Арнауцкой. Сразу после того, как она почувствовала удар, услышала еще один женский крик – говорится в сообщении.

Позже выяснилось, что мужчина, напавший на нее, Карапетян Размик Артакович был "под веществами" и в таком состоянии разгуливал по одесским улицам и бил "всех девушек подряд".

Также, Оксана Садыченко написала, что кроме нее еще было избито, как минимум, шесть девушек и, не смотря на это, никто из очевидцев не остановил неадекватного человека.

Фото: Мужчина, избивший женщин в Одессе (facebook.com/oksa.sadychenko)

Вот, что она рассказала о происходившем: " И я ещё хорошо отделалась, потому что где-то в ста метрах от меня он ударил девушку С ЛОКТЯ В ЛИЦО, она упала и об бордюр и чуть не сломала себе руку!!! Теперь у неё гематомы под глазом и на кисти. Она была в солнечных очках, и хорошо что очки не разрезали ей лицо!!!

Одну девушку увезли в больницу — ОНО СЛОМАЛО ЕЙ НОС!!!

Другая девушка по этому же кварталу, шла с парнем и оба обернулись на крики беременной девушки!! И через секунду она получила удар с локтя по лицу! У неё гематома на щеке! Ее парень погнался за ним и ещё несколько ребят догнали и скрутили его!

Приехала полиция и мы все кто на такси, кто на машине поехали писать заявление в полицию".

Далее Оксана сообщает о том, что беременную девушку Карапетян ударил прямо в живот. Сейчас она лежит в роддоме на сохранении. Есть информация, что сейчас с беременной девушкой все хорошо.

В конце сообщения автор публикации призвала девушек быть более осознанными и более внимательными, чтобы избежать подобных ситуаций.

Скриншот публикации Оксаны Садыченко (facebook.com/oksa.sadychenko)

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