"С локтя в лицо": в центре Одессы мужчина "под веществами" избивал женщин, одна из них - беременная

STYLER LIFE 12.08.2018 - 17:22
Фото: Мужчина, избивший женщин в Одессе (facebook.com/oksa.sadychenko) Фото: Мужчина, избивший женщин в Одессе (facebook.com/oksa.sadychenko)

Сообщается, что никто из очевидцев избиения не отреагировал и не помог пострадавшим

В самом центре Одессы неадекватный мужчина, находившийся под воздействием наркотических веществ, избивал женщин. Всего пострадали семь одесситок, в числе которых была и беременная девушка. Об инциденте сообщила жительница приморского города Оксана Садыченко. Соответствующую информацию она опубликовала на своей странице в соцсети Facebook.

 Так, в публикации девушка написала, что на нее напали в самом центре Одессы на пересечении улиц Ришельевской и Малой Арнауцкой. Сразу после того, как она почувствовала удар, услышала еще один женский крик – говорится в сообщении.

Позже выяснилось, что мужчина, напавший на нее, Карапетян Размик Артакович был "под веществами" и в таком состоянии разгуливал по одесским улицам и бил "всех девушек подряд".

Также, Оксана Садыченко написала, что кроме нее еще было избито, как минимум, шесть девушек и, не смотря на это, никто из очевидцев не остановил неадекватного человека.

&quot;С локтя в лицо&quot;: в центре Одессы мужчина &quot;под веществами&quot; избивал женщин, одна из них - беременная

Фото: Мужчина, избивший женщин в Одессе (facebook.com/oksa.sadychenko)

Вот, что она рассказала о происходившем: " И я ещё хорошо отделалась, потому что где-то в ста метрах от меня он ударил девушку С ЛОКТЯ В ЛИЦО, она упала и об бордюр и чуть не сломала себе руку!!! Теперь у неё гематомы под глазом и на кисти. Она была в солнечных очках, и хорошо что очки не разрезали ей лицо!!!

Одну девушку увезли в больницу — ОНО СЛОМАЛО ЕЙ НОС!!!

Другая девушка по этому же кварталу, шла с парнем и оба обернулись на крики беременной девушки!! И через секунду она получила удар с локтя по лицу! У неё гематома на щеке! Ее парень погнался за ним и ещё несколько ребят догнали и скрутили его!
Приехала полиция и мы все кто на такси, кто на машине поехали писать заявление в полицию".

Далее Оксана сообщает о том, что беременную девушку Карапетян ударил прямо в живот. Сейчас она лежит в роддоме на сохранении. Есть информация, что сейчас с беременной девушкой все хорошо.

В конце сообщения автор публикации призвала девушек быть более осознанными и более внимательными, чтобы избежать подобных ситуаций.

&quot;С локтя в лицо&quot;: в центре Одессы мужчина &quot;под веществами&quot; избивал женщин, одна из них - беременная&quot;С локтя в лицо&quot;: в центре Одессы мужчина &quot;под веществами&quot; избивал женщин, одна из них - беременная

Скриншот публикации Оксаны Садыченко (facebook.com/oksa.sadychenko)

Напомним, в Киеве избили активиста из-за подозрения его в гомосексуальности. Также в столице таксист кинулся с кулаками на пассажирку, а в Харькове пьяная медсестра издевалась над детьми.

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