В Киеве водитель такси жестоко избил пассажирку - заместитель главы АП

Коллаж РБК-Украина

Женщина госпитализирована в больницу

В Киеве водитель такси Uber избил пассажирку. Мужчина наносил удары по голове женщины. Пострадавшей оказалась жена друга заместителя главы Администрации президента Дмитрия Шимкива. Об этом он рассказал на своей странице в соцсети Facebook.

Шимкив сообщил, что инцидент произошел около 13 часов в пятницу, 10 августа. Женщину доставили в больницу. О происшествии уже сообщили правоохранителям и полиция уже занимается этим делом.

Он добавил, что водитель такси нанес женщине удары по голове. Что стало причиной такого поведения водителя - неизвестно.

На публикацию уже отреагировал представитель компании Uber. Он пообещал принять меры.

"Мы сильно обеспокоены вашим сообщением. Пожалуйста, напишите нам личное обращение и укажите дату поездки, чтобы мы могли принять необходимые меры", - написали Uber в комментариях.

"Сегодня Uber в Украине стал дном", - добавил Шимкив под публикацией.

Скриншот поста (facebook.com/dmitry.shymkiv)

Скриншот комментариев (facebook.com/dmitry.shymkiv)

Ранее сообщалось, что в Николаеве водитель маршрутки жестоко избил пассажира. Мужчина попросил не превышать скорость.

Кстати, под Киевом водитель маршрутки избил полицейского.

Напомним, в сети предупредили о новой мошеннической схеме BlaBlaCar.

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