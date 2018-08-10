У Києві водій таксі жорстоко побив пасажирку - заступник глави АП

Колаж РБК-Україна

Жінка госпіталізована в лікарню

У Києві водій таксі Uber побив пасажирку. Чоловік наносив удари по голові жінки. Постраждалою виявилася дружина друга заступника глави Адміністрації президента Дмитра Шимківа. Про це він розповів на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

Шимків повідомив, що інцидент стався близько 13-ї години в п'ятницю, 10 серпня. Жінку доставили в лікарню. Про подію вже повідомили правоохоронцям і поліція вже займається цією справою.

Він додав, що водій таксі завдав жінці удари по голові. Що стало причиною такої поведінки водія - невідомо.

На публікацію вже відреагував представник компанії Uber. Він пообіцяв вжити заходів.

"Ми сильно стурбовані вашим повідомленням. Будь ласка, напишіть нам особисте звернення і вкажіть дату поїздки, щоб ми могли вжити необхідних заходів", - написали Uber в коментарях.

"Сьогодні Uber в Україні став дном", - додав Шимків під публікацією.

Скріншот поста (facebook.com/dmitry.shymkiv)

Скріншот коментарів (facebook.com/dmitry.shymkiv)

Раніше повідомлялося, що в Миколаєві водій маршрутки жорстоко побив пасажира. Чоловік попросив не перевищувати швидкість.

До речі, під Києвом водій маршрутки побив поліцейського.

Нагадаємо, в мережі попередили про нову шахрайську схему BlaBlaCar.

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