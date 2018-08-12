"З ліктя в обличчя": у центрі Одеси чоловік "під речовинами" бив жінок, одна з них - вагітна

Фото: Чоловік, який побив жінок в Одесі (facebook.com/oksa.sadychenko)

Повідомляється, що ніхто з очевидців побиття не відреагував і не допоміг постраждалим

В самому центрі Одеси неадекватний чоловік, який перебував під впливом наркотичних речовин, бив жінок. Всього постраждали сім одеситок, серед яких була вагітна дівчина. Про інцидент повідомила мешканка приморського міста Оксана Садиченко. Відповідну інформацію вона опублікувала на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

Так, у публікації дівчина написала, що на неї напали в самому центрі Одеси на перетині вулиць Рішельєвській і Малої Арнауцкой. Відразу після того, як вона відчула удар, почула ще один жіночий крик – йдеться в повідомленні.

Пізніше з'ясувалося, що чоловік, який напав на неї, Карапетян Размік Артакович був "під речовинами" і в такому стані розгулював по одеських вулицях і бив "всіх дівчат поспіль".

Також, Оксана Садиченко написала, що крім неї ще було побите, як мінімум, шість дівчат і, не дивлячись на це, ніхто з очевидців не зупинив неадекватної людини.

Фото: Чоловік, який побив жінок в Одесі (facebook.com/oksa.sadychenko)

Ось, що вона розповіла про те: "І я ще добре відбулася, тому що де-то в ста метрах від мене він ударив дівчину З ЛІКТЯ В ОБЛИЧЧЯ, вона впала і об бордюр і мало не зламала собі руку!!! Тепер у неї синці під оком і на кисті. Вона була в сонячних окулярах, і добре що окуляри не розрізали їй обличчя!!!

Одну дівчину відвезли до лікарні — ВОНО ЗЛАМАЛО ЇЙ НІС!!!

Інша дівчина з цього ж кварталу, йшла з хлопцем і обидва обернулися на крики вагітної дівчини!! І через секунду вона отримала удар з ліктя по обличчю! У неї гематома на щоці! Її хлопець погнався за ним і ще кілька хлопців наздогнали і скрутили його!

Приїхала поліція і ми всі хто на таксі, хто на машині поїхали писати заяву в поліцію"

Далі Оксана повідомляє про те, що вагітну дівчину Карапетян вдарив прямо в живіт. Зараз вона лежить в пологовому будинку на збереженні. Є інформація, що зараз з вагітною дівчиною все добре.

В кінці повідомлення автор публікації закликала дівчат бути усвідомленими і більш уважними, щоб уникнути подібних ситуацій.

Скріншот публікації Оксани Садиченко (facebook.com/oksa.sadychenko)

Нагадаємо, в Києві побили активіста з-за підозри його в гомосексуальності. Також у столиці таксист кинувся з кулаками на пасажирку, а в Харкові п'яна медсестра знущалась над дітьми.

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