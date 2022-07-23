"Проти Путіна пішли?": у В'єтнамі неадекватна росіянка накинулася на місцевих (відео)

У В’єтнамі громадянка Росії накинулася на місцевих жителів, звинувачуючи їх у тому, що вони "пішли проти Путіна".
Відеозапис опублікували у соцмережах.
Інцидент стався у в'єтнамському місті Дананг, який одним із найпопулярніших світових курортів у цій країні.
Росіянка, мабуть, була під дією алкоголю. Вона ображала в’єтнамців та кричала, що вони "пішли проти Путіна", не люблять його, і навіть назвала громадян В’єтнаму "зрадниками Росії".
Окрім того, неадекватна жінка назвала чоловіків "фашистами" і погрожувала державі В’єтнам.
Також вона агресивно вказувала на них пальцем і вживала нецензурні слова.
Невідомо, що викликало таку реакцію росіянки.
Відео у мережі набрало багато негативних реакцій.
Увага! На відео присутня нецензурна лексика!
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