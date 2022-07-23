"Проти Путіна пішли?": у В'єтнамі неадекватна росіянка накинулася на місцевих (відео)

Інцидент стався у в'єтнамському місті Дананг, який одним із найпопулярніших світових курортів у цій країні.

Росіянка, мабуть, була під дією алкоголю. Вона ображала в’єтнамців та кричала, що вони "пішли проти Путіна", не люблять його, і навіть назвала громадян В’єтнаму "зрадниками Росії".

Окрім того, неадекватна жінка назвала чоловіків "фашистами" і погрожувала державі В’єтнам.

Також вона агресивно вказувала на них пальцем і вживала нецензурні слова.

Невідомо, що викликало таку реакцію росіянки.

Відео у мережі набрало багато негативних реакцій.

Увага! На відео присутня нецензурна лексика!