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"Проти Путіна пішли?": у В'єтнамі неадекватна росіянка накинулася на місцевих (відео)

У В'єтнамі росіянка накинулась на місцевих жителів (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

У В’єтнамі громадянка Росії накинулася на місцевих жителів, звинувачуючи їх у тому, що вони "пішли проти Путіна".

Відеозапис опублікували у соцмережах.

Інцидент стався у в'єтнамському місті Дананг, який одним із найпопулярніших світових курортів у цій країні.

Росіянка, мабуть, була під дією алкоголю. Вона ображала в’єтнамців та кричала, що вони "пішли проти Путіна", не люблять його, і навіть назвала громадян В’єтнаму "зрадниками Росії".

Окрім того, неадекватна жінка назвала чоловіків "фашистами" і погрожувала державі В’єтнам.

Також вона агресивно вказувала на них пальцем і вживала нецензурні слова.

Невідомо, що викликало таку реакцію росіянки.

Відео у мережі набрало багато негативних реакцій.

Увага! На відео присутня нецензурна лексика!

Раніше ми повідомляли, що у Польщі водій висадив нахабну росіянку з автомобіля.

Також ми писали, що сестра мертвого окупанта на фоні українського холодильника бідкалася, що не отримала компенсацію.

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Російська Федерація