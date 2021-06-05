RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Прожитковий мінімум в Україні порівняли з закордонним: різниця фантастична

Автор: Тетяна Самарук

В Україні прожитковий мінімум може зрости більш ніж у двічі. Однак, він відрізняється від інших країн тим, що включає лише фізіологічні потреби.

Про це розповів економіст Олег Пендзин в ефірі програми "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24".

Як заявив експерт, у всьому світі рахують соціальний прожитковий мінімум, а в Україні - фізіологічний.

"Є такі країни, де в прожитковий мінімум закладено навіть кошти на утримання домашніх тварин. А у нас з вами фізіологічний - троє трусів, чотири пари шкарпеток, половина пальта на рік, це фізіологія, а не соціальні питання. І різниця між соціальним і фізіологічним прожитковим мінімумом фантастична", - повідомив економіст.

Також економіст додав, що влада України найближчим часом повинна ввести саме соціальний. Адже, за словами Пендзина, в Конституції є право на житло, а в прожитковому мінімумі витратів на це не розраховано.

Який прожитковий мінімум в Україні сьогодні

З 1 грудня в Україні встановили новий прожитковий мінімум:

  • загальний показник ‒ 2 189 грн;
  • дітям до 6 років ‒ 1 921 грн;
  • дітям віком від 6 до 18 років ‒ 2 395 грн;
  • працездатним особам – 2 270 грн;
  • особам, які втратили працездатність – 1 769 грн.

Раніше ми повідомляли, що Рада планує прив'язати прожитковий мінімум до середньої зарплати.

Також середні зарплати українців продовжують зростати у 2021 році.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України прожиточный минимум