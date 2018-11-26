Ховали товар і піднімали ціни: українці висловилися про Чорну п'ятницю

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В цьому році масштабний розпродаж обернувся розчаруванням

Чорна п'ятниця - день, якого з нетерпінням чекали всі українці. Однак у цьому році масштабний розпродаж для багатьох обернувся розчаруванням. Українці ділилися враженнями, що магазини або ж залишали пусті полиці, сховавши самий цікавий товар, або піднімали на нього ціни. Про це повідомляють Вести.

Киянка Олена скаржиться: "Підгледіла у відомому магазині товарів для дому ортопедичну подушку. Звісно, запам'ятала на неї ціну. Коли ж прийшла в Чорну п'ятницю, ціна на неї піднялася на 300 гривень, хоча поруч була наклейка, що це акція".

Користувачі соцмереж постили цінники у відомому магазині косметики, де в день знижок ціни на парфуми підвищилися на 400-500 грн. А один із взуттєвих магазинів в ТРЦ на Лівому березі Києва сховав свій товар.

"Приїжджаю, а там на вітрині стоять 10 найдешевших пар, питаю у магазині, що за справи. Відповідають: спеціально до Чорної п'ятниці прибрали всі дорогі і нові колекції", - каже киянин.

До речі, експерти стверджують, що таке практикують не вперше, а під виглядом Чорної п'ятниці часто намагаються продати що завгодно і часто з символічними знижками або ж зовсім без них.

Українці ж, судячи з пробок на дорогах і ажіотажу у торгових центрах, вірять у краще. В цьому році розпродажі били рекорди. У мережі магазинів техніки спостерігався особливо високий попит на всякого роду аксесуари (навушники, чохли, змінні акумулятори). Також брали телевізори та іншу велику побутову техніку.

Нагадаємо, що експерт повідомив, коли супермаркет не вправі просити гроші за зіпсований товар.

До речі, як виявилося, кожен третій українець вважає, що цей день "глобальних розпродажів" є маркетинговим ходом і обманом. Як кажуть фахівці 4Service Group, люди твердо впевнені, що магазини спочатку підвищують ціни, а в період акції роблять знижку.

Також відомий стиліст Ільяс Сахтара розповів українцям, як вигідно оновити гардероб і на що слід звернути увагу в Чорну п'ятницю.

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