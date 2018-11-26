Прятали товар и поднимали цены: украинцы высказались о Черной пятнице

Фото: РБК-Украина

В этом году масштабная распродажа обернулась разочарованием

Черная пятница - день, которого с нетерпением ждали все украинцы. Однако в этом году масштабная распродажа для многих обернулась разочарованием. Украинцы делились впечатлениями, что магазины или же оставляли пустые полки, спрятав самый интересный товар, либо поднимали на него цены. Об этом сообщают Вести.

Киевлянка Елена жалуется: "Присмотрела в известном магазине товаров для дома ортопедическую подушку. Естественно, запомнила на нее цену. Когда же пришла в Черную пятницу, цена на нее поднялась на 300 гривен, хотя рядом была наклейка, что это акция".

Пользователи соцсетей постили ценники в известном магазине косметики, где в день скидок цены на духи повысились на 400-500 грн. А один из обувных магазинов в ТРЦ на Левом берегу Киева спрятал свой товар.

"Приезжаю, а там на витрине стоят 10 самых дешевых пар, спрашиваю в магазине, что за дела. Отвечают: специально к Черной пятнице убрали все дорогие и новые коллекции", - говорит киевлянин.

К слову, эксперты утверждают, что такое практикуют не впервые, а под видом Черной пятницы часто пытаются продать что угодно и зачастую с символическими скидками или же вовсе без них.

Украинцы же, судя по пробкам на дорогах и ажиотажу в торговых центрах, верят в лучшее. В этом году распродажи били рекорды. В сети магазинов техники наблюдался особо высокий спрос на всякого рода аксессуары (наушники, чехлы, сменные аккумуляторы). Также брали телевизоры и прочую крупную бытовую технику.

Напомним, что эксперт сообщил, когда супермаркет не вправе просить деньги за испорченный товар.

Кстати, как оказалось, каждый третий украинец считает, что этот день "глобальных распродаж" является маркетинговым ходом и обманом. Как говорят специалисты 4Service Group, люди твердо уверены, что магазины сначала повышают цены, а в период акции делают скидку.

Также известный стилист Ильяс Сахтара рассказал украинцам, как выгодно обновить гардероб и на что следует обратить внимание в Черную пятницу.

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