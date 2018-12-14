В психіатричній лікарні під Харковом знущаються над пацієнтами

Колаж РБК-Україна

У літніх пацієнтів персонал відбирає особисті кошти на потреби лікарні

Персонал психіатричної лікарні в селі Барвинкове Харківської області знущається над своїми пацієнтами. У них немає питної води, а приміщення у занедбаному стані. Порушення виявлені під час проведення моніторингового візиту співробітників Департаменту з реалізації національного превентивного механізму Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради з прав людини, повідомляє пресс-служба омбудсмена.

Перевіряючі виявили, що записи про пацієнтів не збігаються з реальною кількістю тих, хто перебував у палатах. З'ясувалося, що четверо пацієнтів було виписано, а ще кілька знаходиться в лікувальній відпустці, але в записах головної медичної сестри про це нічого не сказано.

Під час огляду будівлі були виявлені п'ятеро пацієнтів, яких замкнули в неопалюваному приміщенні, які перебували там принаймні півдня. Один з пацієнтів, який до того ж ще й сліпий, перебував в холодному приміщенні в капцях на босу ногу і трусився від холоду.

В психіатричну лікарню негайно викликали поліцію. Замерзлі пацієнти не хотіли повертатися в своє відділення і пояснили це тим, що до них там будуть застосовувати фізичне насильство.

Виявили порушення в жіночому відділенні лікарні. Співробітники лікарні зловживали пенсійними коштами і забирали їх на потреби лікарні. При чому, багато з пацієнток знаходяться у психіатричному відділенні вже багато років.

У чоловічому відділенні відсутня гаряча вода і приліжкові тумбочки, а в палатах стоять старі ліжка з панцирної сіткою, які застелені матрацами та білизною дуже поганої якості. У жіночому відділенні перевіряючі виявили неприємний запах.

Крім того, з'ясувалося, що пацієнти не виходять на свіже повітря і не мають доступу до питної води.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що у психоневрологічному інтернаті на Прикарпатті знущалися і обкрадали пацієнтів.

А також розповідали про те, що під Дніпром вихователі знущаються над притульними дітьми.