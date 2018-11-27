"Запустила сапогом": под Днепром воспитатели издеваются над приютскими детьми

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На детей оказывают психологическое и физическое давление

В приюте для детей в Каменском воспитатели жестко издеваются над своими воспитанниками. Об этом сообщила журналист Катерина Панасенко на своей странице в социальной сети Facebook.

Катерина Панасенко рассказала, что в Реабилитационном центре для детей в Каменском к воспитанникам применяют методы психологического и физического насилия. Она опубликовала фотографию 5-летнего ребенка, у которого на лбу шрам от сапога.

"Это "воспитатель" Евгения Юрьевна запустила в него сапогом. Целилась в Веронику, а попала в другого ребенка. Это в "малышовке", где дети от 3 до 6 лет. Еще одна "воспитатель", Алла Александровна, снимает на видео то, что девочка не хочет складывать вещи", - написала Панасенко и добавила, что на видео не попало то, что ребенка "за шкирку" втащили в комнату.

Скриншот фото (facebook.com/Екатерина Панасенко)

После видео и ругани воспитательницы девочка убежала из комнаты, хлопнув дверью, и закрылась в туалете.

"В этом центре дети, которые обделены воспитанием, вниманием и лаской горе-родителей. Они попадают сюда из-за психологических травм, насилия в семье и других страшных событий в их маленьких жизнях. Им и так от судьбы досталось... Что же вы, сволочи, "воспитатели" делаете? Ненавидите детей - уйдите! В таком месте должны работать люди, которые любят детей, а не пинают их и швыряют в них грязную обувь...", - рассказала журналистка.

Кроме того, она сообщила, что детей кормят едой, которую может принести человек с улицы. Недавно в приют принесли торт, без документов и сертификатов, а медсестра приюта и воспитатель приняли этот торт и накормили им детей.

Скриншот поста (facebook.com/Екатерина Панасенко)

Напомним, ранее мы писали о том, что в психоневрологическом интернате на Прикарпатье издевались и обворовывали пациентов.

А также рассказывали о том, что в психбольнице на Волыни пациентов привязывают к кроватям.

Видео: РБК-Украина