Неделями не выходят на прогулки: в психбольнице на Волыни пациентов привязывают к кроватям

Коллаж (РБК-Украина)

Многих пациентов привязывают к кроватям и не выпускают гулять. Были выявлены и другие множественные нарушения

На Волыни в психиатрической больнице номер два в селе Олыка пациентов привязывают к кроватям. Об этом сообщает сайт "Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека".

Нарушения выявили мониторы на проверке соблюдения прав пациентов в третьем отделении для мужчин и втором отделении для применения принудительных медицинских мер с усиленным наблюдением.

Был обнаружен ряд нарушений, среди которых было противоправное физические ограничения.

Пациенты, в беседах с проверяющими, рассказали, что их привязывают к кроватям. При этом в больнице применение физической фиксации нигде не протоколируется.

В больнице не хватает необходимых лекарств, в частности, которые необходимы при такой серьезной проблеме, как эпилептические припадки. А если пациента вдруг нужно реанимировать, то делать это необходимо в другой больнице.

Мониторинговой группой были обнаружены больные, которые годами живут в больнице.

В учреждении отсутствуют условия содержания пациентов, а в палатах нет дверей и не соблюдены нормы площади на одну койку, и это при том, что отделения частично закрыты. Кровати и матрасы старые, а постельное белье изношено.

Во время совершения контрольного визита было солнечно, но никто из пациентов не гулял.

Фото из психиатрической больницы (ombudsman.gov.ua)

В больнице не хватает врачей-психиатров. Всего семь врачей работает с 260-ю пациентами, хотя должен быть один врач на 20 пациентов. Реабилитационные мероприятия не проводятся.

С медицинской документацией полная неразбериха. Врачи не вовремя вносят записи в журнал учета процедур. В одной из медицинских карточек проверяющие вообще не обнаружили никаких записей за последние два месяца.

Что же касаемо пациентов, госпитализированных в добровольном порядке до 2018 года, то отсутствует согласие на лечение.

Напомним, также были выявлены жуткие нарушения в психоневрологическом интернате Черниговской области.

Ранее мы писали о том, что в Черновицкой области в интернате нарушают права недееспособных мужчин.

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Видео: РБК-Украина