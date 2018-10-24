Тижнями не виходять на прогулянки: в психлікарні на Волині пацієнтів прив'язують до ліжок

Колаж (РБК-Україна)

Багатьох пацієнтiв прив'язують до ліжок і не випускають гуляти. Були виявлені й інші численні порушення

На Волині в психіатричній лікарні номер два у селі Олика пацієнтів прив'язують до ліжок. Про це повідомляє сайт "Уповноважений Верховної Ради України з прав людини".

Порушення виявили монітори на перевірці дотримання прав пацієнтів в третьому відділенні для чоловіків і другому відділенні для застосування примусових медичних заходів з посиленим наглядом.

Було виявлено низку порушень, серед яких було протиправне фізичні обмеження.

Пацієнти, у бесідах з перевіряючими, розповіли, що їх прив'язують до ліжок. При цьому в лікарні застосування фізичної фіксації ніде не протоколюється.

У лікарні не вистачає необхідних ліків, зокрема, які необхідні при такiй серйознiй проблеми, як епілептичні напади. А якщо пацієнта раптом треба реанімувати, то робити це необхідно в іншій лікарні.

Моніторинговою групою були виявлені хворі, які роками живуть в лікарні.

У закладі відсутні умови утримання пацієнтів, а у палатах немає дверей і не дотримані норми площі на одне ліжко, і це при тому, що відділення частково закриті. Ліжка і матраци старі, а постільна білизна зношенi.

Під час здійснення контрольного візиту було сонячно, але ніхто з пацієнтів не гуляв.

Фото з психіатричної лікарні (ombudsman.gov.ua)

У лікарні не вистачає лікарів-психіатрів. Всього сім лікарів працює з 260-ма пацієнтами, хоча повинен бути один лікар на 20 пацієнтів. Реабілітаційні заходи не проводяться.

З медичною документацією повна плутанина. Лікарі не вчасно вносять записи в журнал обліку процедур. В одній з медичних карток перевіряючі взагалі не виявили ніяких записів за останні два місяці.

Що ж стосується пацієнтів, госпіталізованих в добровільному порядку до 2018 року, то відсутня згода на лікування.

Нагадаємо, були виявлені моторошні порушення в психоневрологічному інтернаті Чернігівської області.

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Відео: РБК-Україна