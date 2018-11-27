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"Запустила чоботом": під Дніпром вихователі знущаються над приютскими дітьми

STYLERЖиття    27.11.2018 - 13:27
"Запустила чоботом": під Дніпром вихователі знущаються над приютскими дітьми
Колаж РБК-Україна

На дітей чинять психологічний і фізичний тиск

У притулку для дітей у Кам'янському вихователі жорстко знущаються над своїми вихованцями. Про це повідомила журналіст Катерина Панасенко на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

Панасенко Катерина розповіла, що в Реабілітаційному центрі для дітей у Кам'янському до вихованців застосовують методи психологічного і фізичного насильства. Вона опублікувала фотографію 5-річної дитини, у якої на лобі шрам від чобота.

"Це "вихователь" Євгенія Юріївна запустила в нього чоботом. Цілилася в Вероніку, а потрапила в іншу дитини. Це в "малишовці", де діти від 3 до 6 років. Ще одна "вихователь", Алла Олександрівна, знімає на відео те, що дівчинка не хоче складати речі", - написала Панасенко і додала, що на відео не потрапило те, що дитину "за шкірку" втягли в кімнату.

 

Скріншот фото (facebook.com/Екатерина Панасенко)

Після відео і лайки виховательки дівчинка втекла з кімнати, грюкнувши дверима, і закрилася в туалеті.

"У цьому центрі діти, які обділені вихованням, увагою і ласкою горе-батьків. Вони потрапляють сюди через психологічні травми, насильство в сім'ї та інших страшних подій в їх маленьких життях. Їм і так від долі дісталося... Що ж ви, сволочі, "вихователі" робите? Ненавидите дітей - підіть! У такому місці повинні працювати люди, які люблять дітей, а не штовхають їх і кидають в них брудне взуття...", - розповіла журналістка.

Крім того, вона повідомила, що дітей годують їжею, яку може принести людина з вулиці. Нещодавно в притулок принесли торт, без документів і сертифікатів, а медсестра притулку і вихователь прийняли цей торт і нагодували їм дітей.

&quot;Запустила чоботом&quot;: під Дніпром вихователі знущаються над приютскими дітьми

Скріншот поста (facebook.com/Екатерина Панасенко)

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у психоневрологічному інтернаті на Прикарпатті знущалися і обкрадали пацієнтів.

А також розповідали про те, що у психлікарні на Волині пацієнтів прив'язують до ліжок.

Відео: РБК-Україна

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