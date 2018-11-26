В психоневрологическом интернате на Прикарпатье издевались и обворовывали пациентов

Видео: YouTube / ICTV. Надзвичайні новини

В Ивано-Франковской области в образцовом Снятинском психоневрологическом интернате разгорелся скандал, связанный с издевательством над пациентами, которых якобы обворовывают на продуктах и закрывают в комнатах. Об этом говорится в сюжете "Надзвичайні новини" на канале ICTV.

Отмечается, что была проведена внезапная проверка, которая выявила нарушения и в комнатах, и в туалетах, и в пищеблоках больницы.

По словам представителя секретариата уполномоченного Верховной Рады по правам человека Елены Темченко, санузел - "как музей", его открывают для проверяющих, а подопечные им не пользуются.

"Открыли котел, и там была свиная голова и сало. А мяса вообще не было", - возмущается она.

Также Темченко перечислила обнаруженные в комнате для персонала продукты, которыми должны были кормить пациентов. В частности, 19 рыбных консервов, 20 кг пельменей и вареников, 10 кг сала, 2 кг соли, 800 граммов риса, 2 кг соды, печенье кофейный напиток. Как они там оказались - персонал не объяснил.

Фото: скриншот YouTube / ICTV. Надзвичайні новини

Как заявил директор интерната Дмитрий Дякур, он не знал, что творят работники за его спиной.

"Делали себе, что хотели. Не знаю, не могу объяснить ничего. Я лично каждый день проверяю. Все мониторится, все перевешивается до грамма", - отметил он.

Как призналась одна из работниц заведения Лилия, которая работает тут уже 9 лет, такого жесткого контроля, как сейчас, давно не было.

Частичную вину в "букете" обвинений она признает, однако отрицает, что персонал воровал у пациентов продукты.

Стоит отметить, что сами подопечные интерната утверждают, что кормят их в изобилии.

"Сразу четыре раза в день кормят, мясное дают, котлеты, отбивные", - сказал один из пациентов Сергей.

Из-за закрытия пациентов в комнатах, словно в карцере, санитарки получили выговоры.

Как объяснил директор интерната, закрыли четырех подопечных, которые создавали угрозу для окружающих.

"Такое бывает в заведении, но надо было их закрыть в медицинской комнате для наблюдения, а не где они проживали ", - рассказал он.

Отмечается, что по результатам проверки интерната областная прокуратура может открыть уголовное производство.

Как сообщалось ранее, после того, как в больнице №7 в Коммунарском районе Запорожья родственницы 88-летней старушки, которую медики не смогли спасти, жестоко избили врачей, у медиков диагностировали сотрясение головного мозга.

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Напомним, в харьковском отделении "Охматдета" нетрезвая медсестра избила ребенка, а потом поругалась с родителями и представителями полиции.

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Видео: РБК-Украина