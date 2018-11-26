У психоневрологічному інтернаті на Прикарпатті знущалися і обкрадали пацієнтів

Відео: YouTube / ICTV. Надзвичайні новини

В Івано-Франківській області у зразковому Снятинському психоневрологічному інтернаті розгорівся скандал, пов'язаний із знущанням над пацієнтами, яких нібито обкрадають на продуктах і закривають у кімнатах. Про це йдеться в сюжеті "Надзвичайні новини" на каналі ICTV.

Зазначається, що була проведена раптова перевірка, яка виявила порушення і в кімнатах, і в туалетах, і у харчоблоках лікарні.

За словами представника секретаріату уповноваженого Верховної Ради з прав людини Олени Темченко, санвузол - "як музей", його відкривають для перевіряючих, а підопічні їм не користуються.

"Відкрили котел, і там була свиняча голова і сало. А м'яса взагалі не було", - обурюється вона.

Також Темченко перерахувала виявлені в кімнаті для персоналу продукти, якими мали годувати пацієнтів. Зокрема, 19 рибних консервів, 20 кг пельменів і вареників, 10 кг сала, 2 кг солі, 800 грамів рису, 2 кг соди, печиво кавовий напій. Як вони там опинилися - персонал не пояснив.

Фото: скріншот з YouTube / ICTV. Надзвичайні новини

Як заявив директор інтернату Дмитро Дякур, він не знав, що творять працівники за його спиною.

"Робили собі, що хотіли. Не знаю, не можу пояснити нічого. Я особисто кожен день перевіряю. Всі моніториться, всі переважається до грама", - зазначив він.

Як зізналася одна з працівниць закладу Лілія, яка працює тут вже 9 років, такого жорсткого контролю, як зараз, давно не було.

Часткову провину в "букеті" звинувачень вона визнає, проте заперечує, що персонал крав у пацієнтів продукти.

Варто зазначити, що самі підопічні інтернату стверджують, що годують їх добре.

"Одразу чотири рази на день годують, м'ясне дають, котлети, відбивні", - сказав один з пацієнтів Сергій.

Через закриття пацієнтів у кімнатах, немов у карцері, санітарки отримали догани.

Як пояснив директор інтернату, закрили чотирьох підопічних, які створювали загрозу для оточуючих.

"Таке буває у закладі, але треба було їх закрити у медичній кімнаті для спостереження, а не де вони проживали ", - розповів він.

Зазначається, що за результатами перевірки інтернату обласна прокуратура може відкрити кримінальне провадження.

Як повідомлялося раніше, після того, як в лікарні №7 в Комунарському районі Запоріжжя родички 88-річної бабусі, яку медики не змогли врятувати, жорстоко побили лікарів, медики діагностували струс головного мозку.

Також ми писали про те, що харківська місцева прокуратура № 2 затвердила повідомлення про підозру у службовій недбалості директору Центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді одного з районів міста з-за смерті 3-річного хлопчика.

Нагадаємо, в харківському відділенні "Охматдиту" нетвереза медсестра побила дитини, а потім посварилася з батьками та представниками поліції.

Дивіться також:

Відео: РБК-Україна