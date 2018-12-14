В психиатрической больнице под Харьковом издеваются над пациентами

Коллаж РБК-Украина

У пожилых пациентов персонал отбирает личные средства на нужды больницы

Персонал психиатрической больницы в селе Барвинкове Харьковской области издевается над своими пациентами. У них нет питьевой воды, а помещения в запущенном состоянии. Нарушения обнаружены во время проведения мониторингового визита сотрудников Департамента реализации национального превентивного механизма Секретариата Уполномоченного Верховной Рады по правам человека, сообщает пресс-служба омбудсмена.

Проверяющие обнаружили, что записи о пациентах не совпадают с реальным количеством тех, кто находился в палатах. Выяснилось, что четверо пациентов было выписано, а еще несколько находится в лечебном отпуске, но в записях главной медицинской сестры об этом ничего не сказано.

Во время осмотра здания были обнаружены пятеро пациентов, которых заперли в неотапливаемом помещении, которые находились там по крайней мере полдня. Один из пациентов, который к тому же еще и слепой, находился в холодном помещении в тапочках на босу ногу и трясся от холода.

В психиатрическую больницу немедленно вызвали полицию. Замерзшие пациенты не хотели возвращаться в свое отделение и объяснили это тем, что к ним там будут применять физическое насилие.

Обнаружили нарушения и в женском отделении больницы. Сотрудники лечебницы злоупотребляли пенсионными средствами и забирали их на нужды больницы. При чем, многие из пациенток находятся в психиатрическом отделении уже много лет.

В мужском отделении отсутствует горячая вода и прикроватные тумбочки, а в палатах стоят старые кровати с панцирной сеткой, которые застелены матрасами и бельем очень плохого качества. В женском отделении проверяющие обнаружили неприятный запах.

Кроме того, выяснилось, что пациенты не выходят на свежий воздух и не имеют доступа к питьевой воде.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в психоневрологическом интернате на Прикарпатье издевались и обворовывали пациентов.

А также рассказывали о том, что под Днепром воспитатели издеваются над приютскими детьми.