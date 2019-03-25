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П'яна жінка побила фельдшера, який приїхав рятувати її дитину від смерті

STYLERЖиття    25.03.2019 - 21:13
П'яна жінка побила фельдшера, який приїхав рятувати її дитину від смерті
Колаж РБК-Україна

Порятунок дитини в Жовтих водах обернулося неприємним інцидентом для лікаря

Порятунок дитини може виявитися не простим завданням, якщо на шляху у лікаря стає п'яна мати. У Жовтих водах Дніпропетровської області бригада швидкої допомоги приїхала на виклик до дитини, яка хворіє на цукровий діабет, але жінка в стані алкогольного сп'яніння накинулася на фельдшера. Про це йдеться в групі "Небайдужі Жовті Води" в Facebook.

Вчора, 24 березня, бабуся дівчинки викликала швидку допомогу, тому що через дії неадекватної жінки вона не могла зробити дитині ін'єкцію інсуліну, без якої дитина могла померти.

П'яна мати, лаючись, кинулась на докторів і спробувала їх вигнати з квартири. Але лікарі розуміли, в якій скрутній ситуації вони знаходяться, тому спробували поговорити з розлюченою жінкою, щоб та дозволила їм зробити укол дівчинці.

Але неадекватна жінка не стала їх слухати і нанесла декілька ударів кулаком в обличчя фельдшера. Після цього лікарі викликали поліцію. Жінку фельдшерку доправили до лікарні.

Але на цьому все не закінчилося, в поліцію надійшов повторний виклик за тією ж адресою. Неадекватна жінка побила бабусю, яка викликала швидку допомогу, і вигнала її з дому.

В даний час дівчинка досі залишається зі своєю матір'ю, для якої алкоголь важливіше дитини.

П'яна жінка побила фельдшера, який приїхав рятувати її дитину від смерті

Ілюстративне фото: Віталій Носач/РБК-Україна

Сусіди і родичі заявили, що жінка регулярно вживає спиртні напої і нерідко забуває про те, що її дитина повинна своєчасно отримувати ліки від діабету.

Користувачі також відреагували на цю історію.

"Я не розумію безпорадність поліції! Як можна залишити дитину в даній ситуації?! 135 ст. їм не про що не говорить? Тільки ганяти бабусь зі стихійними продажами ви в силі? Бридко, огидно! Лікарів шкода, з їх мізерною зарплатою, бажанням допомогти - ще й по обличчю отримують. Коли ми доростемо в нашому світі і державі, що б народити - це треба заслужити! Вкласти в дитину, любов, знання і доброту! А не народжувати, що б мати бабло і вбивати їх!" - прокоментувала Вікторія Хлопкина.

"Так і поліція побачила матусю! Ну, і що зробила? Поліція - це самий пасивний орган у нас в місті. Якогось пацана вони можуть закрити на 2-3 доби, а недбайливу матусю ні. Виходить, поліція залишила дитину в небезпеці", - зазначила Інна Водолій.

"І поліція спокійно залишила дитину в квартирі з неадекватною жінкою?!" - написала Аліна Шатрова.

"І якого матусю після нападу на фельдшера не забрали в поліцію?" - прокоментувала Ольга Запорожець.

"Медики скоро перестануть виїжджати на виклики. То фельдшера поб'ють, то водія швидкої допомоги! А винні так і не покарані! Ось і виникає питання: "Де поліція?" - підкреслила Катерина Філенко.

Нагадаємо, маленького українця, що дивом вижив кинули батьки після того, як він вліз в трансформаторну будку і отримав удар струмом у 27 тисяч вольт.

Раніше повідомлялося про те, що у дитсадку Києва дитини вдарило струмом від відкритої розетки.

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