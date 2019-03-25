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Пьяная женщина избила фельдшера, который приехал спасать ее ребенка от смерти

STYLERЖизнь    25.03.2019 - 21:13
Пьяная женщина избила фельдшера, который приехал спасать ее ребенка от смерти
Коллаж РБК-Украина

Спасение ребенка в Желтых водах обернулось неприятным инцидентом для врача

Спасение ребенка может оказаться не простой задачей, если на пути у врача становиться пьяная мать. В Желтых водах Днепропетровской области бригада скорой помощи приехала на вызов к ребенку, который болеет сахарным диабетом, но женщина в состоянии алкогольного опьянения набросилась на фельдшера. Об этом говорится в группе "Небайдужі Жовті Води" в Facebook.

Вчера, 24 марта, бабушка девочки вызвала скорую помощь, потому что из-за действий неадекватной женщины она не могла сделать ребенку инъекцию инсулина, без которого ребенок мог умереть.

Пьяная мать, ругаясь, набросилась на докторов и попыталась их выгнать из квартиры. Но врачи понимали, в какой щекотливой ситуации они находятся, поэтому попытались поговорить с разъяренной женщиной, чтобы та позволила им сделать укол девочке.

Но неадекватная женщина не стала их слушать и нанесла несколько ударов кулаком в лицо фельдшера. После этого врачи вызвали полицию. Женщину фельдшера доставили в больницу.

Но на этом все не закончилось, в полицию поступил повторный вызов по тому же адресу. Неадекватная женщина избила бабушку, которая вызвала скорую помощь, и выгнала ее из дома.

В данное время девочка до сих пор остается со своей матерью, для которой алкоголь важнее ребенка.

Пьяная женщина избила фельдшера, который приехал спасать ее ребенка от смерти

Иллюстративное фото: Виталий Носач/РБК-Украина

Соседи и родственники заявили, что женщина регулярно употребляет крепкие спиртные напитки и нередко забывает о том, что ее ребенок должен своевременно получать лекарства от диабета.

Пользователи также отреагировали на эту историю.

"Я не понимаю беспомощность полиции! Как можно оставить ребенка в данной ситуации?! 135 ст. им не о чем не говорит? Только гонять бабушек со стихийными продажами вы в силе? Мерзко, противно! Врачей жалко, с их мизерной зарплатой, желанием помочь - еще и по лицу получают. Когда мы дорастем в нашем мире и государстве, что бы родить - это надо заслужить! Вложить в ребенка, любовь, знания и доброту! А не рожать, что бы иметь бабло и убивать их!" - прокомментировала Виктория Хлопкина.

"Так и полиция увидела мамашу! Ну, и что предприняла? Полиция - это самый пассивный орган у нас в городе. Какого-то пацана они могут закрыть на 2-3 суток, а нерадивую мамашу нет. Получается, полиция оставила ребенка в опасности", - отметила Инна Водолей.

"И полиция спокойно оставила ребенка в квартире с неадекватной женщиной?!" - написала Алина Шатрова.

"И какого мамашу после нападения на фельдшера не забрали в полицию?" - прокомментировала Ольга Запорожец.

"Медики скоро перестанут выезжать на вызовы. То фельдшера побьют, то водителя скорой помощи! А виновные так и не наказаны! Вот и возникает вопрос: "Где полиция?" - подчеркнула Екатерина Филенко.

Напомним, что чудом выжившего маленького украинца бросили родители после того, как он влез в трансформаторную будку и получил удар током в 27 тысяч вольт.

Ранее сообщалось о том, что в детсаду Киева ребенка ударило током от открытой розетки.

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