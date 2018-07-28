П'яне ДТП: у Києві зіткнулися три автомобілі (фото)

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Зіткнення сталося біля станції метро "Іподром". У ДТП постраждали тільки автомобілі

Сьогодні вночі на проспекті Глушкова сталася аварія за участю трьох автомобілів. Як повідомляє "Інформатор", машини зіткнулися біля метро "Іподром", а винуватець ДТП опинився в стані алкогольного сп'яніння.

За словами свідків, в аварії брали участь три автомобілі: Renault Logan, ВАЗ 2106 і чорний джип. Водій "француза", будучи "під шафе" в'їхав у "жигулі", що стояли на світлофорі. Від поштовху ВАЗ влетів у чорний позашляховик, який стояв перед ним.

Варто зазначити, що водій джипа вийшов зі свого авто, гляну на дрібні пошкодження і просто поїхав. У той же час дві машини постраждали куди сильніше.

Фото: потрійне ДТП в Києві (kiev.informator.ua/Калінчук Олександр)

За словами поліцейських, тест на наявність алкоголю в крові показав, що водій Рено був п'яний – 2,16 проміле. Для прикладу відзначимо, що якщо чоловік вагою 82кг вип'є 300 грам горілки, то аналіз його крові покаже 1,47 проміле.

На щастя, у ДТП ніхто не постраждав – п'яного водія врятувала подушка безпеки. Однак за свої дії йому доведеться відповісти перед законом. На даний момент йому виписали штраф, а його авто евакуювали на штрафмайданчик.

Нагадаємо, що нещодавно потрійне ДТП на Закарпатті, а у Львівській області нещодавно сталося залізничне ДТП: 10-річний мотоцикліст зіткнувся з поїздом "Київ – Івано-Франківськ". Інцидент з поїздом случился, в тому числі, і закордоном – поїзд протягнув дівчину по перону.

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