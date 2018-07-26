Поезд протащил девушку по перрону (видео)

Иллюстративное фото (pixabay)

Инцидент случился в одном из индийских штатов

В Индии в штате Магарашта девушку протащил поезд по перрону. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Инцидент произошел на одной из местных станций. Двери поезда случайно зажали часть традиционной женской индийской одежды сари местной девушки, когда та стояла на станции. Из-за этого ее протащили по перрону. Соответствующее видео предоставили камеры наблюдения.

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Видео: поезд протащил девушку по перрону (dailymail.co.uk)

На кадрах видно, как местная жительница стоит спиной к вагону и часть одежды попадает в двери. Она поняла, что произошло, но освободиться сразу у девушки не вышло.

Ее спас местный правоохранитель, но получилось у него это сделать только после того, как жительница освободилась от части одежды.

Правоохранитель получил незначительные травмы. Ему была оказана медицинская помощь. Девушку госпитализировали в больницу, ее состояние стабильно.

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