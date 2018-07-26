Потяг протягнув дівчину по перону (відео)

Ілюстративне фото (pixabay)

Інцидент стався в одному з індійських штатів

В Індії в штаті Магарашта дівчину протягнув поїзд по перону. Про це повідомляє видання Daily Mail.

Інцидент стався на одній з місцевих станцій. Двері поїзда випадково затиснули частину традиційного жіночого індійського одягу сарі місцевої дівчини, коли та стояла на станції. З-за цього її протягли по перону. Відповідне відео надали камери спостереження.

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Відео: поїзд протягнув дівчину по перону (dailymail.co.uk)

На кадрах видно, як місцева мешканка стоїть спиною до вагону і частина одягу потрапляє в двері. Вона зрозуміла, що сталося, але звільнитися відразу у дівчини не вийшло.

Її врятував місцевий правоохоронець, але вийшло у нього це зробити тільки після того, як мешканка звільнилася від частини одягу.

Правоохоронець отримав незначні травми. Йому була надана медична допомога. Дівчину госпіталізували до лікарні, її стан стабільний.

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