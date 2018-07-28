Пьяное ДТП: в Киеве столкнулись три автомобиля (фото)

Иллюстративное фото (pixabay)

Столкновение произошло возле станции метро "Ипподром". В ДТП пострадали только автомобили

Сегодня ночью на проспекте Глушкова произошла авария с участием трех автомобилей. Как сообщает "Информатор", машины столкнулись возле метро "Ипподром", а виновник ДТП оказался в состоянии алкогольного опьянения.

По словам свидетелей, в аварии участвовали три автомобиля: Renault Logan, ВАЗ 2106 и черный джип. Водитель "француза", будучи "под шафе" въехал в жигули, которые стояли на светофоре. От толчка ВАЗ влетел в черный внедорожник, который стоял перед ним.

Стоит отметить, что водитель джипа вышел из своего авто, взгляну на мелкие повреждения и просто уехал. В то же время две других машины пострадали куда сильнее.

Фото: тройное ДТП в Киеве (kiev.informator.ua/Калинчук Александр)

По словам полицейских, тест на наличие алкоголя в крови показал, что водитель Рено был пьян – 2,16 промилле. Для примера отметим, что если мужчина весом 82кг выпьет 300 грамм водки, то анализ его крови покажет 1,47 промилле.

К счастью, в ДТП никто не пострадал – пьяного водителя спасла подушка безопасности. Однако за свои действия ему предстоит ответить перед законом. На данный момент ему выписали штраф, а его авто эвакуировали на штрафплощадку.

Напомним, что недавно тройное ДТП также было и на Закарпатье, а во Львовской области недавно произошло железнодорожное ДТП: 10-летний мотоциклист столкнулся с поездом "Киев – Ивано-Франковск". Инцидент с поездом случился, в том числе, и заграницей – поезд протащил девушку по перрону.

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