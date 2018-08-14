Намагався зґвалтувати 8-річну дівчинку на очах у брата: відома інформація про педофіла

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З'ясувалося, що чоловік раніше вже сидів за інші злочини

Під Києвом поліція затримала 36-річного чоловіка, який хотів згвалтувати восьмирічну дівчинку на очах у її ж брата. Виявилося, що він був раніше судимий за крадіжки та грабежі. Про це повідомляється в сюжеті ТСН.

Чоловіка на два місяці помістили в СІЗО, поки йде слідство. Після того, як 28-річна жінка зателефонувала в поліцію, описала прикмети педофіла та вказала напрямок, його шукали протягом 15 годин. Знайшли о дев'ятій годині ранку серед заростей кукурудзи.

Відео: педофіл-ґвалтівник 8-річної дівчинки виявився колишнім зеком (youtube.com/ТСН)

"Безробітний, дітей немає, раніше сидів: крадіжки, грабежі...", - повідомив керівник Білоцерківського відділення поліції Геннадій Мельниченко.

Мати дітей ховається від журналістів та соціальних працівників і відмовляється відкривати двері. Їй належить штраф за неналежне виконання батьківських обов'язків.

Нагадаємо, у Броварах під Києвом двоє нелюдів зґвалтували 16-річну дівчину.

Як розповіла неповнолітня дівчина, ввечері візуально знайомий чоловік заманив її в квартиру. Там бідну закрили двоє чоловіків і ґвалтували її до ранку.

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