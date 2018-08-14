Пытался изнасиловать 8-летнюю девочку на глазах у брата: известна информация о педофиле

Иллюстративное фото (pixabay.com)

Выяснилось, что мужчина уже ранее сидел за другие преступления

Под Киевом полиция задержала 36-летнего мужчину, который хотел изнасиловать восьмилетнюю девочку на глазах у ее же брата. Оказалось, что он был ранее судим за кражи и грабежи. Об этом сообщается в сюжете ТСН.

Мужчину на два месяца поместили в СИЗО, пока идет следствие. После того, как 28-летняя женщина позвонила в полицию, описала приметы педофила и указала его направление, его искали на протяжении 15 часов. Нашли в девять часов утра среди зарослей кукурузы.

Видео: педофил-насильник 8-летней девочки оказался бывшим зеком (youtube.com/ТСН)

"Безработный, детей нет, раньше сидел: кражи, грабежи…", - сообщил руководитель Белоцерковского отделения полиции Геннадий Мельниченко.

Мать детей прячется от журналистов и социальных работников и отказывается открывать дверь. Ей надлежит штраф за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.

Напомним, в Броварах под Киевом двое нелюдей изнасиловали 16-летнюю девушку.

Как рассказала несовершеннолетняя девушка, вечером визуально знакомый мужчина заманил ее в квартиру. Там бедную закрыли двое мужчин и насиловали ее до утра.

Рекомендуем к просмотру:

Видео: Международный день невинных детей - жертв агрессии