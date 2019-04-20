Намагався втопити в унітазі: деталі резонансної НП в школі під Херсоном

Вчитель фізкультури намагався втопити учня в унітазі (Колаж РБК-Україна)

Вчитель фізкультури висунув свою версію події

Під Херсоном вчитель фізкультури вдарив дитину та намагався занурити її головою в унітаз. Про це стало відомо від мами постраждалого, яка звернулася в обласний штаб протидії буллингу. Однак фізрук висунув свою версію події, передають Факти.

Інцидент стався в холі школи. Поки син постраждалої чекав шкільний автобус, його знайомий дев'ятикласник почав про щось сперечатися з п'ятикласником. Син підійшов до них та взяв відкриту пляшку води, що там стояла. Виявилося, що це була вода того самого п'ятикласника, який після почав вихоплювати пляшку з рук хлопчика, і вода пролилася.

П'ятикласник закричав, що його облили і побіг до вчителя фізкультури, хоча син стверджує, що все сталося випадково. Коли прийшов педагог, то відразу дав дитині запотиличник і закричав матом: "Якого х*ра ти облив його водою?!" Після чого схопив його за одяг і потягнув в туалет.

Вчитель фізкультури намагався втопити учня в унітазі (pixabay.com)

"У туалеті він сказав мені: "Ти облив його водою, а я обіллю тебе, щоб ти був весь мокрий! Він намагався занурити мене головою в унітаз. Я пручався. Однією рукою схопився за раковину, іншою уперся в стіну. Тоді він ударив мене кулаком в живіт. Я зігнувся, але все одно не дав йому намочити мені голову. Тоді він ударив кулаком по вимикачу, розвернувся та вийшов", - розповідав син.

До речі, адміністрація школи навіть не стала вибачатися. Кажуть лише, що син погано себе веде, погано вчиться, а тому вірити йому на слово не варто. А фізрук й зовсім не хоче йти на контакт.

"Я звернулася до поліції. Але там кажуть, що максимум що можна пред'явити вчителю - звинувачення у дрібному хуліганстві. Побої ми не знімали, тому що їх немає. Але він принижував мого сина та знущався над ним! Тепер дитина не хоче ходити в школу", - обурюється мати.

До речі, директор школи Раїса Фединяк озвучила іншу версію. За її словами, конфлікту фактично не було. Діти обливалися водою, і вчитель відреагував на ситуацію, зробивши зауваження, але без фізичного насильства.

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