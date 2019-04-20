Пытался утопить в унитазе: детали резонансного ЧП в школе под Херсоном

Учитель физкультуры пытался утопить ученика в унитазе (Коллаж РБК-Украина)

Учитель физкультуры выдвинул свою версию произошедшего

Под Херсоном учитель физкультуры ударил ребенка и пытался окунуть его головой в унитаз. Об этом стало известно от мамы пострадавшего ребенка, которая обратилась в областной штаб противодействия буллингу. Однако физрук выдвинул свою версию произошедшего, передают Факты.

Инцидент произошел в холле школы. Пока сын пострадавшей ждал школьный автобус, его знакомый девятиклассник начал о чем-то спорить с пятиклассником. Сын подошел к ним и взял стоявшую там открытую бутылку воды. Оказалось, что это была вода того самого пятиклассника, который после начал выхватывать бутылку из рук мальчика, и вода пролилась.

Пятиклассник закричал, что его облили и побежал к учителю физкультуры, хотя сын утверждает, что все произошло случайно. Когда пришел педагог, то сходу дал ребенку подзатыльник и закричал матом: "Какого х*ра ты облил его водой?!" После чего схватил его за одежду и потащил в туалет.

Учитель физкультуры пытался утопить ученика в унитазе (pixabay.com)

"В туалете он сказал мне: "Ты облил водой его, а я оболью тебя, чтобы ты был весь мокрый! Он пытался окунуть меня головой в унитаз. Я сопротивлялся. Одной рукой схватился за раковину, другой уперся в стену. Тогда он ударил меня кулаком в живот. Я согнулся, но все равно не дал ему намочить мне голову. Тогда он ударил кулаком по выключателю, развернулся и вышел", - рассказывал сын.

К слову, администрация школы даже не стала извиняться. Говорят лишь, что сын плохо себя ведет, плохо учится, а потому верить ему на слово не стоит. А физрук и вовсе не хочет идти на контакт.

"Я обратилась в полицию. Но там говорят, что максимум что можно предъявить учителю - обвинение в мелком хулиганстве. Побои мы не снимали, потому что их нет. Но он унижал моего сына и издевался над ним! Теперь ребенок не хочет ходить в школу", - негодует мать.

К слову, директор школы Раиса Фединяк озвучила иную версию. По ее словам, как такового конфликта фактически не было. Дети обливались водой, и учитель отреагировал на ситуацию, сделав замечание, но без физического насилия.

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